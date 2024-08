Virginia elimina miles de “no ciudadanos” de las listas electorales: mira por qué

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, dijo a principios de este mes que había emitido una orden ejecutiva que expulsaba a 6,303 no ciudadanos que habían "intentado inscribirse accidental o maliciosamente" para votar.

En una entrevista, el funcionario indicó que "no estaba sugiriendo que haya un fraude electoral generalizado", pero en una entrevista anterior había dicho: "Llámenme loco, pero creo que las elecciones estadounidenses deberían ser decididas por los ciudadanos estadounidenses".

La noticia se difundió rápidamente. El expresidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y otros elogiaron la orden de Youngkin, en tuits y retuits, diciendo que estaba impidiendo que votaran los "ilegales", los "extranjeros ilegales" o los "no ciudadanos".

Sin embargo, la orden del gobernador del 7 de agosto no indicaba si alguna de las 6,303 personas eliminadas de las listas de votantes en los últimos 18 meses eran no ciudadanos que realmente votaron o si hubo un error y luego resultaron ser ciudadanos. Su oficina no proporcionó esa información cuando NBC News le preguntó al respecto.

Pero meses antes del día de las elecciones, la retórica republicana en torno al “voto de los no ciudadanos” está propagando la falsedad de que masas de inmigrantes indocumentados están votando en las elecciones estadounidenses, según grupos de derechos civiles, de derechos de los inmigrantes y de votación. Esa retórica contribuye a la erosión de la confianza en el proceso electoral, argumentaron los grupos.

Los funcionarios locales de Virginia que hablaron con NBC News atribuyeron gran parte de la presencia de posibles no ciudadanos en las listas de votantes a errores cometidos cuando las personas completan formularios en papel o en línea o cuando responden a una pregunta sobre la ciudadanía en un dispositivo táctil en el departamento de vehículos motorizados.

El mismo día que Youngkin anunció la orden, Trump lo elogió en una publicación en Truth Social, diciendo que Virginia y su gobernador estaban tomando una fuerte iniciativa para “asegurar” las elecciones de noviembre, protegiendo cada “voto legal y manteniendo a los extranjeros ilegales que habían sido dejados entrar en nuestro país para votar”.

La votación masiva de personas ilegalmente en el país es una teoría de la conspiración desacreditada hace mucho tiempo, pero que Trump ha repetido a lo largo de sus campañas, junto con otros republicanos.

“Lo que estamos viendo es un esfuerzo concertado a nivel estatal y federal para avivar los temores sobre el voto de los no ciudadanos, y obviamente eso está vinculado a la retórica xenófoba sobre la inmigración en general”, afirmó Alice Clapman, asesora principal de derechos electorales en el progresista Brennan Center for Justice.

En un retuit del 9 de agosto de una publicación de un escritor de revista conservador sobre la orden ejecutiva de Virginia, Johnson afirmó que los demócratas “están perfectamente de acuerdo con que los no ciudadanos voten en nuestras elecciones”.

Para respaldar eso, el republicano de Luisiana señaló cómo los demócratas habían votado en contra del proyecto de ley SAVE Act que requeriría que todos los estadounidenses demostraran su ciudadanía al registrarse para votar.

Griffin Neal, un portavoz de Johnson, dijo que el presidente de la Cámara estaba “haciendo hincapié en los 198 demócratas de la Cámara que votaron en contra de este proyecto de ley, que solo garantiza que los ciudadanos estadounidenses puedan decidir las elecciones estadounidenses”, sin alegar que ninguno de los 6,303 había votado ilegalmente.

LISTAS DE VOTANTES, FORMULARIOS DEL DMV Y POSIBLES ERRORES

El secretario de prensa de Youngkin, Christian Martínez, remitió a NBC News a las declaraciones anteriores del gobernador, en las que decía que el proceso es “muy transparente” y que “dan a todos los que fueron eliminados del padrón electoral 14 días para volver y demostrar que son ciudadanos”.

Casi dos docenas de grupos de derechos civiles, de inmigrantes y de votantes han pedido a Youngkin que publique más información sobre las personas eliminadas de las listas de votantes de Virginia, “para garantizar que los votantes de Virginia no sean eliminados injustamente de las listas de votantes” antes de las elecciones de noviembre.

La orden de Youngkin también pide a los registradores locales que adviertan a las personas sobre los delitos electorales y sus sanciones, lo que lleva a los grupos a preguntarse cómo se hará esto sin intimidar a los votantes.

“Me daría curiosidad saber por qué están eligiendo hacer esto ahora, antes de las elecciones de noviembre. Parece que están impulsando este mensaje de fraude”, opinó Jossie Flor Sapunar, portavoz de CASA, un grupo nacional de defensa de los inmigrantes.

En los formularios del DMV de Virginia, se pregunta a las personas si desean registrarse para votar. Virginia exige que las personas proporcionen sus números completos de Seguro Social, una credencial del DMV o prueba de identidad y presencia legal al registrarse, según la orden de Youngkin. La portavoz Jillian Cowherd dijo que el proceso de registro de votantes se inicia en el DMV, pero se completa en el Departamento de Elecciones de Virginia.

Cuando los residentes de Virginia que no son ciudadanos estadounidenses van al DMV para solicitar una licencia, tienen que proporcionar documentos de identificación, incluida una prueba de residencia. La orden de Youngkin exige que se entreguen diariamente al Departamento de Elecciones listas de personas que han dicho que no son ciudadanos.

El DMV de Virginia verifica la prueba de identidad y "presencia legal" con la Administración del Seguro Social, según la orden de Youngkin. También utiliza el sistema del Departamento de Seguridad Nacional, SAVE, que está diseñado para verificar los registros de la agencia sobre inmigrantes cuando solicitan ciertos beneficios. También se utiliza para verificar el padrón electoral.

Pero los errores de usuario y de datos en el sistema del Departamento de Seguridad Nacional (como confundir a personas que comparten el mismo nombre) han llevado a que algunas personas sean marcadas incorrectamente en las listas de votantes, dijo Clapman.

El uso de registros de inmigrantes bajo el sistema SAVE para verificar las listas de votantes ha sido criticado por los defensores del derecho al voto y de la inmigración porque no es infalible.

“Si un votante renueva su licencia de conducir o completa otro formulario del DMV pero no marca ‘sí’ en la pregunta de ciudadanía, marca ‘no’ o no marca ninguna casilla, entonces este votante es marcado como un posible no ciudadano y se incluye en la lista”, explicó Tony Castrilli, un portavoz del condado Fairfax en el norte de Virginia, a NBC News en un correo electrónico.

El condado Fairfax canceló a 985 votantes en el condado durante los últimos dos años, pero Castrilli no sabía cuántos confirmaron posteriormente que eran ciudadanos y se volvieron a registrar.

Gretchen Reinemeyer, registradora del condado Arlington, dijo que las respuestas incorrectas a veces pueden ser el resultado de la frustración con la serie de preguntas que las personas tienen que responder cuando no optan por no registrarse como votantes.

“Lo que sucede es que aparecen ventanas emergentes que preguntan: ‘¿Está seguro?’ Muchas veces la gente comienza a decir no, no, no, y se preguntan ‘¿qué tengo que hacer para detener esto?’”, abundó.

Los funcionarios locales dijeron que envían cartas para notificar a las personas que han sido marcadas que han sido eliminadas de las listas de votantes y les dan 14 días para corregir los errores si fueron eliminados por error.

Reese Brogdon, subdirector de elecciones de Manassas Park, indicó que la mayoría de las cartas que envía su departamento no reciben respuesta. Pero Reinemeyer dijo que ha tenido la experiencia de que los ciudadanos hayan sido marcados por error. Ninguno de los funcionarios locales tenía datos sobre cuántas personas regresan para corregir los errores.

“En mi experiencia trabajando con votantes, ellos saben si son ciudadanos o no y si deberían votar o no”, destacó Reinemeyer.

Virginia tiene un sistema de registro en el mismo día, por lo que las personas que fueron eliminadas por error de las listas de votantes y que son ciudadanos pueden presentarse, afirmar que son ciudadanos y votar, según explicó.

Es raro que los no ciudadanos voten porque al hacerlo corren el riesgo de ir a prisión, recibir multas e incluso ser expulsados ​​del país, advirtió Clapman del Brennan Center. Se ha demostrado una y otra vez, dijo, que el voto de los no ciudadanos no es un problema.

Clapman sostuvo que el anuncio de Youngkin sobre los votantes no ciudadanos “alimenta la negación de las elecciones en general, socavando la fe en los resultados electorales. Crea impulso para una legislación que dificultaría la votación”.

UNA HISTORIA DE ERRORES

Virginia tiene una historia de errores en sus eliminaciones de votantes. En octubre pasado, los funcionarios electorales bajo el mando de Youngkin eliminaron de las listas a casi 3,400 votantes legales de Virginia, después de clasificar erróneamente a los infractores de la libertad condicional como delincuentes. Los delincuentes pierden automáticamente su derecho a votar en Virginia.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Richmond resolvió una demanda por difamación de 2018 que presentó contra un grupo dirigido por el ex comisionado de fraude electoral de Trump, J. Christian Adams, por publicar información de personas que fueron identificadas como no ciudadanos y eliminadas de las listas de votantes del estado. El grupo tuvo que disculparse y declarar públicamente que las personas a las que apuntaban son ciudadanos estadounidenses.

En su reciente carta a Youngkin, los grupos de derechos de los votantes, civiles y de los inmigrantes dijeron: "la integridad de nuestro sistema electoral depende de la protección del derecho y la libertad de votar de cada virginiano elegible".

Los grupos argumentan que es fundamental que las medidas de seguridad electoral no impidan que los votantes elegibles "hagan oír su voz" o "intimiden o disuadan a los votantes de participar o siembren de otro modo la desconfianza en nuestros procesos democráticos".

Esta historia fue publicada inicialmente en NBC News. Clic aquí para ver el artículo original.