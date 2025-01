Lista de escuelas que estarán cerradas o abrirán más tarde este martes en el área de DC

Varios distritos escolares en el área de DC están informando cierres y demoras para este martes 21 de enero debido a que las temperaturas gélidas azotan la región.

Escuelas del norte de Virginia con cierres o demoras:

Las escuelas públicas del condado Fairfax abrirán dos horas más tarde el martes, al igual que las clases de preescolar de día completo de FCPS (educación especial) y Early Head Start/PreK. Las clases de preescolar (educación especial) de la mañana están canceladas; el preescolar de la tarde comenzará en su horario habitual. Las excursiones matutinas y el transporte matutino para las clases de la academia de la escuela secundaria están cancelados. Se proporcionará transporte para las clases de la academia que comiencen después de las 12:45 p. m. Los cursos de la escuela secundaria para adultos y GED comenzarán dos horas más tarde. Las clases de educación comunitaria y para adultos (ACE) comenzarán a tiempo. La instrucción en el hogar y en el hogar comenzará a las 10 a.m. Los centros de cuidado de niños en edad escolar (SACC) abrirán a las 8 a.m. Los empleados de la oficina central pueden presentarse dos horas más tarde de su horario programado habitual, pero no más tarde de las 10 a.m.

Las Escuelas Públicas del Condado Fauquier estarán cerradas el martes. Se espera que el personal esencial se presente a las 8 a.m. Las oficinas administrativas abrirán a las 10 a.m.

Las Escuelas Públicas del Condado Loudoun estarán cerradas el martes. Las oficinas administrativas abrirán a las 10 a.m. Las actividades programadas en los campus escolares pueden permitirse después de las 4 p.m.; se espera un anuncio sobre ellas para el mediodía del martes, dijeron los funcionarios del distrito escolar.

Retrasos escolares en Maryland:

Las Escuelas Públicas del Condado Montgomery abrirán dos horas más tarde el martes, al igual que las oficinas de MCPS. El personal de emergencia debe presentarse a tiempo y seguir las pautas para trabajar en aperturas retrasadas; el personal de Transporte, Servicios de Alimentos y el Departamento de Mantenimiento y Operaciones de 12 meses también debe presentarse a tiempo. Los programas de cuidado infantil y antes de la escuela abrirán dos horas más tarde. Se cancelan las excursiones y otras actividades y programas que comienzan a las 10:30 a. m. o antes. Se cancelan las citas para bebés y niños pequeños programadas antes de las 10 a. m.; los servicios programados después de las 10 a. m. se llevarán a cabo según lo programado. Se cancelan los programas de educación especial de PreK/Head Start por la mañana y PreK por la mañana. Los programas de educación especial de PreK/Head Start por la tarde y PreK por la tarde comenzarán en sus horarios habituales.

Las escuelas públicas del condado Prince George abrirán con un retraso de dos horas el martes debido a las bajas temperaturas y las condiciones de hielo, dijeron los funcionarios del distrito escolar. Las oficinas de PGCPS también abrirán dos horas más tarde. El personal de emergencia debe presentarse a tiempo y no es elegible para licencia liberal. Se cancelan todos los juegos deportivos y el uso de las instalaciones. Las actividades y prácticas extracurriculares están permitidas hasta las 6 p. m., pero no se proporcionará transporte en autobús.