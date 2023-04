¡Serpiente en avión! Piloto aterriza con cobra venenosa enroscada en sus pies

Un piloto en Sudáfrica hizo un aterrizaje de emergencia después de descubrir una cobra altamente venenosa escondida debajo de su asiento.

Rudolf Erasmus tenía cuatro pasajeros a bordo de la avioneta durante el vuelo del lunes cuando sintió que “algo frío” se deslizaba por su espalda. Miró hacia abajo y vio la cabeza de un Cape Cobra bastante grande “pasando debajo del asiento”, dijo.

“Era como si mi cerebro no supiera lo que estaba pasando”, dijo a The Associated Press.

Después de tomarse un momento para recuperar la compostura, informó a sus pasajeros del polizón resbaladizo.

“Hubo un momento de silencio atónito”, dijo. Todos se mantuvieron tranquilos, especialmente el piloto.

Erasmo pidió permiso al control de tráfico aéreo para realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Welkom, en el centro de Sudáfrica. Todavía tenía que volar por otros 10 a 15 minutos y aterrizar el avión con la serpiente enroscada a sus pies.

“Seguí mirando hacia abajo para ver dónde estaba. Estaba feliz debajo del asiento", dijo Erasmus. "No tengo mucho miedo a las serpientes, pero normalmente no me acerco a ellas".

Brian Emmenis, que trabaja en la estación de radio Welkom Gold FM y también es un experto en aviación, recibió una llamada telefónica para ver si podía ayudar. Llamó al departamento de bomberos y rescate, que envió personal de emergencia y un manipulador de serpientes para recibir el avión en el aeropuerto. Emmenis fue el primero en llegar a la escena y vio a todos desembarcar, "visiblemente conmocionados", dijo Emmenis, pero todos a salvo gracias a Erasmus.

“Mantuvo la calma y aterrizó ese avión con una Cape Cobra mortalmente venenosa acurrucada debajo de su asiento”, dijo Emmenis.

Cape Cobra es una de las especies de cobra más peligrosas de África debido a la potencia de su veneno.

El drama no había terminado para el pobre piloto.

El manejador de serpientes de Welkom, Johan de Klerk, y un equipo de ingenieros de aviación registraron el avión durante la mayor parte de dos días, pero el miércoles aún no habían encontrado a la cobra y no estaban seguros de si se había escapado desapercibida.

La empresa de ingeniería para la que trabaja Erasmus quería que su avión volviera a la ciudad de Mbombela, en el norte de Sudáfrica. Entonces, tuvo que volar de regreso a casa, un viaje de 90 minutos con la posibilidad de que la cobra todavía estuviera a bordo.

Como era de esperar, sus pasajeros decidieron buscar otra forma de llegar a casa.

Esta vez, Erasmus tomó algunas precauciones: vestía una gruesa chaqueta de invierno, dijo, envolvió su asiento con una manta y tenía un extintor de incendios, una lata de repelente de insectos y un palo de golf al alcance de la mano en la cabina.

“Diría que estaba en alerta máxima”, dijo Erasmus.

La cobra no reapareció en ese vuelo y ahora el avión ha sido despojado por completo, pero aún no hay señales de la serpiente, dijo Erasmus.

La teoría es que llegó a bordo antes de que Erasmus y sus pasajeros despegaran al comienzo de su viaje desde la ciudad de Worcester en la provincia de Western Cape, donde generalmente se encuentran Cape Cobras en Sudáfrica. Puede que haya salido en Welkom o que todavía esté escondida en algún lugar profundo del avión.

“Espero que encuentre un lugar a donde ir”, dijo Erasmus. “Simplemente no mi avión”.