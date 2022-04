Paso a paso: cómo pedirle a Google que elimine tu información de los resultados de búsqueda

Google ha ampliado las opciones para mantener la información personal en privado en las búsquedas en internet.

La empresa anunció este viernes que a partir de ahora permitirá que los usuarios soliciten la eliminación de datos personales de contacto — como número de teléfono, correo electrónico y dirección física — de los resultados de las búsquedas.

La nueva política permite también retirar información clave para un robo de identidad, como las credenciales de acceso confidenciales.

El grupo señaló en un comunicado que el acceso abierto a la información es vital. “pero también lo es dotar a la gente de las herramientas que necesitan para protegerse y mantener la privacidad de su información sensible y personalmente identificable”.

“La privacidad y la seguridad en internet van de la mano. Y cuando se utiliza internet es importante tener el control sobre la forma en la que se puede encontrar su información delicada e identificable”, agregó.

CÓMO SOLICITAR QUE SE ELIMINEN DATOS PERSONALES DE GOOGLE SEARCH

Google ha creado una página web y un formulario que le permite a los usuarios hacer sus pedidos de remoción de datos.

Primero, visita esta página, y asegúrate de seleccionar la opción "Remove information you see in Google Search" (Borrar información que vez en Google Search) al lado de la opción "What do you want to do?" (¿Qué quieres hacer?). Después, selecciona la ubicación de dicha información, ya sea en los resultados de búsqueda de Google o en un sitio web.

De seleccionar solo resultados de búsqueda -- es decir que el contenido ya fue removido de un sitio web -- puede que la descripción de la página o el cache estén desactualizados, indicó Google. El proceso toma algunos clics y luego hay que proveer el URL desactualizado para que Google pueda eliminarlo.

Para información que sigue en vivo en una página web, lo que Google recomienda es ponerse en contacto directamente con el dueño de ese portal para poder borrar por completo de internet la información, ya que simplemente bloquearlo de Google no hace que la información no pueda aparecer utilizando otros buscadores. Google provee información sobre cómo contactar al dueño de una página web para que edite su portal.

Una vez completado el formulario, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación. Google aclara que no eliminará directamente los resultados de búsqueda al menos que constituyan una amenaza explícita o implícita de abuso para el solicitante.

¿QUÉ PERMITÍA GOOGLE BORRAR DE LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA HASTA AHORA?

Antes, Google Search permitía solicitar la eliminación de contenidos muy personales que pudiesen causar un daño directo. Esto incluye la información retirada por doxxing y datos como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito que podrían usarse para fraudes.

Pero la información aparece en sitios cada vez más inesperados y se emplea de nuevas formas, por lo que las políticas deben evolucionar, señaló Google.

¿POR QUÉ GOOGLE SEARCH PERMITE A LAS PERSONAS ELIMINAR RESULTADOS?

El hecho de que la información de contacto personal esté disponible abiertamente en internet puede suponer una amenaza, y Google dijo que había recibido pedidos para poder eliminarla.

Cuando recibe una de estas solicitudes, estudiará todo el contenido del cibersitio para evitar limitar la disponibilidad de información útil o de contenido presente en el registro público de webs gubernamentales y otros cibersitios oficiales.

“Es importante recordar que retirar el contenido de Google Search no lo eliminará de internet, por lo que es posible que quieran contactar directamente con la web que aloja esta información, si se siente cómodo haciéndolo”, agregó.