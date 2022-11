Comenzó la Copa Mundial. Aquí dónde puedes ver los partidos en el DMV

La Copa del Mundo de 2022 en Qatar comenzó el domingo 20 de noviembre y con 32 equipos compitiendo por el trofeo después de 12 años de preparativos, el torneo de fútbol promete emociones para los fanáticos de todo el mundo.

Para los fanáticos que quieran celebrar la emoción del juego en persona, sin desembolsar cientos de dólares por un boleto para la Copa Mundial, varios bares en la capital del país y sus alrededores organizarán fiestas para ver los partidos que se trasmitirán en exclusiva y en español por Telemundo. Y si su corazón está con un equipo que no es de EEUU, no se preocupe: hay muchos lugares para comer, beber y divertirse sin importar quién esté en el campo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Aquí hay una lista de bares en DC, Maryland y Virginia que organizarán fiestas para ver la Copa Mundial:

Washington DC

En septiembre, la alcaldía de DC aprobó una nueva legislación que permite que los bares permanezcan abiertos las 24 horas durante el Mundial.

Sin embargo, la "Ley de Enmienda de Emergencia de la Copa Mundial 2022 de 2022" ordena a los bares detener la venta de bebidas alcohólicas entre las 4 a.m. y las 6 a.m.

Mientras, los negocios que deseen permanecer abiertos las 24 horas también deben pagar una tarifa de $100 para registrarse en la Junta de ABC y proporcionar un aviso por escrito de tres días a la Junta y al Departamento de Policía Metropolitana, antes de que puedan continuar con el horario extendido.

Pero varios bares están aprovechando la oportunidad, y la legislación promete más diversión para los fanáticos del fútbol en esta Copa Mundial.

"Soccer in the Circle", Dupont Circle

El Gobierno de Gales se asoció con el Festival Dupont para un evento de un día el lunes para celebrar el partido entre la Selección de Fútbol de Estados Unidos contra Gales.

"Soccer in the Circle" comenzó a las 9 a. m. y se extendió hasta las 4:30 p. m. e incluyó una proyección en vivo del gran juego. Un DJ tocó canciones de fútbol galesas y estadounidenses, y habrá comida galesa, así como una obra de arte creada por artistas galeses y estadounidenses.

No se permite el alcohol en el lugar, pero la página oficial del evento alienta a los visitantes a pasar por los bares cercanos de Dupont Circle.

Wurden Garten, 1101 First Street NE

Varias embajadas están asociadas con Wunder Garten en NoMa para la Copa Mundial 2022, incluidas, entre otras, Gales, Reino Unido, Alemania, España, Australia y Bélgica.

Habrá un "Watch Party" el 21 de noviembre a partir de las 2 p.m. a las 5 p. m. para el juego entre Estados Unidos y Gales, y la cervecería al aire libre de inspiración alemana anuncia "especial de cerveza, televisores de pantalla grande y mucho equipo de botín" en su página de Facebook.

Boundary Stone Public House, 116 Rhode Island Avenue NW

El pub Bloomingdale abrirá temprano a la 1 p.m. todos los días para transmitir los partidos de la Copa Mundial, con planes de abrir más temprano en los días en que juega la selección estadounidense antes de esa hora, incluido el lunes por la tarde para la primera aparición de EEUU en el campo.

También ofrecerán un happy hour durante todos los juegos de la Copa Mundial de lunes a viernes, lo que significa $5 barriles locales, $6 vinos selectos por copa, $6 barriles por old fashioned y Manhattan, $7 sándwiches de pollo calientes con miel y sándwiches de pescado frito, y $1.50 ostras.

Taquería Las Gamelas, 1280 4th Street NE

La taquería y el bar en el mercado La Cosecha ofrecerán $4 de barril Modelo y $2 de descuento en margaritas durante los juegos, que La Cosecha tocará en vivo durante el horario comercial habitual.

Otros restaurantes en La Cosecha que ofrecen ofertas durante los juegos incluyen:

Grand Cata , con vinos de la casa a $10, Medalla lager a $5 y baldes de Medalla lager a $25

, con vinos de la casa a $10, Medalla lager a $5 y baldes de Medalla lager a $25 La Casita Pupusería , con dos pupusas y una cerveza por $11

, con dos pupusas y una cerveza por $11 Serenata, con cervezas a $3 y cocteles temáticos a $10

Astro Beer Hall, 1306 G Street NW

Astro Beer Hall, el bar oficial de DC para el grupo no oficial de aficionados al fútbol nacional de EEUU, American Outlaws, abrirá a las 6 a. m. los días que participe Estados Unidos.

Si el bar en G Street está demasiado lleno, American Outlaws tiene eventos de socios en:

Public Bar Live en 1214 18th Street NW;

Franklin Hall en 348 Florida Avenue NW;

Casa club Georgetown en 1070 Wisconsin Avenue NW;

Penn Social 801 E Street NW

Capitol Riverfront

Varios restaurantes y bares en el agua en el sureste de DC tendrán ofertas, bebidas especiales y horarios extendidos durante los juegos de la Copa Mundial. Una lista completa, disponible aquí, incluye:

Mission Navy Yard en 1221 Van Street SE, que abrirá para todos los juegos de la Copa Mundial a las 10:00 a. m. con la excepción del Día de Acción de Gracias, con $6 Drafts de Pacifico de 16 oz, $7 Shots de Patron Blanco y $10 Espresso Martinis, entre otras ofertas.

The Brig en 1007 8th St SE comenzó a abrir temprano el 20 de noviembre, con ofertas especiales en toda la copa del mundo para cualquiera que lo vea en la cervecería al aire libre alemana. Las primeras horas no se extienden hasta el Día de Acción de Gracias.

Half Street Brewery & Tap Room de Atlas Brew Works en 1201 Half Street SE planea abrir temprano a las 10:00 a. m. a partir del 3 de diciembre, con juegos de la Copa Mundial en los televisores.

Maryland

Silver Branch Brewing Company, 8401 Colesville Rd #150, Silver Spring

La taberna en Silver Spring abrirá a las 11 a. m. durante la fase de grupos, luego a la 1 p. m. durante los octavos de final de la Copa Mundial.

El sitio web de Silver Branch anuncia ofertas especiales de cerveza, comida y cócteles hasta el 18 de diciembre.

Caddies Bar and Grill, 4922 Cordell Avenue, Bethesda

Caddies, que se promociona como “la Sede de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”, pondrá los partidos desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

El bar y restaurante en Bethesda abrirá a las 10:30 a.m. los días de los partidos más grandes, incluyendo cuando el equipo estadounidense se enfrente a Inglaterra el 25 de noviembre y a Irán el 29 de noviembre.

Virginia

B Live, 2854 Wilson Blvd, Arlington

Este bar en Clarendon ofrecerá platos especiales desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, al igual que descuentos de happy hour el día de los partidos.

Las ofertas especiales en la comida incluyen $10 por cualquier hamburguesa especial y papas fritas, y todos los tentempiés (como las alitas de pollos, papas fritas con queso, y macarrones con queso) en $2 de descuento.

Los especiales de la hora feliz son las siguientes: $4 para cervezas nacionales, $5 para cervezas artesanales, $5 para los vinos de la casa, $6 para cócteles básicos, $19 para las jarras y un descuento de $10 en las torres de margaritas. Para los que verdaderamente buscan celebrar, los “shooters” o tragos están a medio precio por cinco minutos después de cada gol.

También tendrán sorteos, obsequios y premios de camisetas.

Clarendon Ballroom, 3185 Wilson Blvd, Arlington

Si alguna vez has querido ver la Copa Mundial en la pantalla de un proyector de 60 pies, este torneo tendrás tu oportunidad. El bar de Arlington proyectará todos los partidos en su enorme pantalla, y los pondrá también en su pared de 20 televisores.

Los especiales de la hora feliz y de antes de los partidos estarán disponibles desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m. con baldes de Budweiser por $35 y jarras de Stella por $25. Otros especiales, como el balde de Budweiser por $45, estarán disponible todo el día.

No hay cobro por cubierto, pero puedes pagar extra para sentarte en un sofá con su propia hielera. Para los que optan no hacerlo, todavía pueden disfrutar del área de juegos mientras esperan los obsequios del bar.

Wilson Hardware, 2915 Wilson Blvd, Arlington

Para los fanáticos de la Copa Mundial que quieran más opciones para ver los partidos en Clarendon, Wilson Hardware transmitirá los juegos en su pantalla de 15 pies.

Hace parte de su espacio de tres pisos recién renovado, y los clientes podrán ver los partidos durante las horas normales del bar del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Esas horas son desde las 11:30 a.m. hasta la medianoche los martes y miércoles, 11:30 a.m. hasta las 2 a.m. los jueves y viernes, desde las 10 a.m. hasta las 2 a.m. los sábados, y desde las 10 a.m. hasta la medianoche los domingos.