Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial desde tu celular

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 empieza el 20 de noviembre con el anfitrión Catar, haciendo su debut enfrentándose a Ecuador.

Más de 2000 horas de cobertura, incluidos todos los 64 partidos en vivo en español con comentaristas narrando todos los partidos desde los estadios, se transmitirán por Telemundo, Universo y Peacock.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Para los amantes del fútbol que no van a ir a Catar, pueden seguir todo los mejores momentos de los partidos de la Copa Mundial desde sus teléfonos.

CÓMO SE PUEDE VER EL MUNDIAL DESDE TU TELÉFONO

Los televidentes en Estados Unidos podrán ver los partidos, en español, a través de Telemundo y Universo. Para los que no tienen televisión o simplemente no estarán en casa en el horario de los partidos, no se preocupen.

Podrán ver todos los partidos a través de la plataforma de streaming Peacock. Los primeros 12 partidos estarán disponibles dentro de la suscripción gratuita de la app. Telemundo y Peacock presentarán la cobertura de la Ceremonia de Apertura en vivo a partir de las 9 a.m. ET en español.

Los 52 partidos restantes estarán disponibles para los suscriptores de Peacock Premium por un precio mensual de $4.99 más impuestos.

No solamente podrán ver los partidos por Peacock, sino también podrán ver la previa y el análisis después de cada partido.

CÓMO BAJAR LA APP DE PEACOCK PARA VER LOS PARTIDOS DE LA COPA

Peacock será el único servicio directo al consumidor en los Estados Unidos donde se transmitirá simultáneamente la cobertura en vivo. Peacock está disponible en una variedad de dispositivos, incluyendo para IOS y Android.

Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles con Peacock, haga clic aquí.

Aquí están los pasos que tienes que seguir para bajar la app:

Para empezar, busca o descarga la aplicación Peacock en tu celular en la tienda de Google Play o Apple. Haz clic en el botón que dice "empezar". Se le pedirá que cree una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Es gratis para crear una cuenta de Peacock. Cuando crees tu cuenta, se te preguntará si quieres elegir un plan premium. A partir del 24 de noviembre de 2022, necesitarás un cuenta de Peacock Premium o Premium Plus para ver los partidos restantes. Se le pedirá que edite su perfil y que elija un avatar, pero puedes hacerlo más tarde. Puedes buscar el contenido de la Copa del Mundo en la barra de búsqueda o yendo a la sección de deportes y bajando hasta que veas la sección de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Ahora tienes acceso a todos los partidos en vivo, momentos icónicos y videos del Mundial y más.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS PLANES DE PEACOCK?

Peacock tiene dos planes de suscripción. Premium cuesta $4.99 al mes y te da acceso a todo el contenido. Premium Plus, que permite ver sin anuncios y sin conexión, cuesta $9.99 al mes.

Para los aficionados de México y Estados Unidos, el primer partido de las barras y las estrellas será el 21 de noviembre frente a la selección de Gales mientras el tricolor hará se debut el 22 de noviembre contra Polonia.

COMENTARISTAS DE LA COPA MUNDIAL CATAR 2022

Andrés Cantor es el comentarista principal de Telemundo y lo acompañarán Miguel Gurwitz, las conductoras Ana Jurka y Carlota Vizmanos, y el exdelantero de México Carlos Hermosillo.

Los comentaristas específicos de Peacock incluyen a Carmen Boquin, Diego Arrioja, Piero Menor, Luis Baraldi, Pablo Mariño y Pablo Alsina junto con la delantera de Houston Dash María Sánchez, quien jugó para México en la Copa Mundial Femenina de 2015.

CUÁNDO COMIENZA LA COPA DEL MUNDO

La Copa del Mundo comienza el domingo 20 de noviembre, cuando el país anfitrión Catar se enfrente a Ecuador a las 11 a.m. ET.

El partido de Estados Unidos contra Gales comienza a las 2 p.m. ET el lunes 21 de noviembre, mientras que el primer juego de México se llevará a cabo a las 11 a.m. ET el martes 22 de noviembre contra Polonia.

PROGRAMACIÓN DE PEACOCK

Además de la Copa del Mundo, la programación de Peacock presenta cobertura deportiva en vivo que incluye Sunday Night Football, Premier League, Notre Dame Football, golf, carreras de caballos, MLB Sunday Leadoff, INDYCAR y mucho más. Peacock también ofrece programación deportiva diaria en el canal NBC Sports, que transmite la serie original de Peacock Brother from Another y programas básicos como The Dan Patrick Show y Pro Football Talk Live. Para obtener más información sobre NBC Sports en el canal de Peacock y cómo registrarse, haga clic aquí.

Telemundo Deportes es el hogar exclusivo en español de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Mark-Anthony Kaye (Canadá y Toronto FC), quien fue criado por una madre soltera, está uniendo fuerzas con Single Mothers Outreach para ayudar a las madres solteras con los recursos necesarios para sacar a sus familias adelante.