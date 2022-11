Una por una: las selecciones con los mejores diseños de camiseta para la Copa Mundial

La Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 se está acercando y aquí te presentamos las camisetas de los equipos que disputarán el evento.

En poco más de un mes, 32 naciones se enfrentarán para ver quién se lleva el trofeo que se pone en juego cada cuatro años.

Marcas como Nike y Adidas han divulgado las camisetas que lucirán los equipos en el torneo.

Veamos cuales son las mejores camisetas y las peores de este Mundial:

Aclaración: La lista no incluye las camisetas de Dinamarca, Túnez y Camerún.

29: Suiza

Comenzamos con la peor de todas, Suiza. La camiseta fue diseñada por Puma con rayas verticales blancas con el logo nacional en la camiseta de local pero en la camiseta de visitante tiene colores blancos y rojos, y Puma no hizo un buen trabajo, pareciéndose a un calendario.

28: Marruecos

Puma hizo el diseño y en la camiseta de visitante parece un calendario aunque luce mejor que otros. El problema es la camiseta de local con dos bloque de color verde que rodean al logo de Puma.

27: Serbia

Puma sigue un diseño simple con la camiseta de local pero el agregado del oro en vez de optar por el blanco de la bandera del país, es una buena decisión. La camiseta de visitante hubiera estado mejor si no fuera por el “look” de calendario, además de que hay demasiado espacio en el medio.

26: Uruguay

Uruguay pierde también con el diseño estilo calendario en la camiseta de visitante. La camiseta de local con el font en oro terciario funciona pero lo agregado se siente innecesario.

25: Senegal

Las camisetas de Senegal son similares al que sigue en lista pero ninguna es buena. Puma lo diseñó con los colores primarios de Senegal, con tres tiras, pero no luce tan bien, considerando la nación que le sigue, que resalta más. La camiseta de visitante es otro fracaso con el look del calendario, aunque el color verde resalta.

24: Ghana

Es una lástima que Ghana esté tan arriba en esta lista, especialmente si consideramos que puede sorprender si sus atletas están en su mejor forma. La camiseta local tiene una vibra simple pero clásica, y los colores de la bandera en la base de las mangas están muy bien. Pero la camiseta de visitante arruina la vibra con el look de calendario. No obstante, la combinación en ambas camisetas es lo mejor de Puma hasta este momento en la lista.

23: Costa Rica

Ahora que Puma ya no está, el resto de las camisetas ofrece más variedad, aunque la calidad no está. New Balance es el diseñador ahora, pero no funciona muy bien en las camisetas. La única diferencia es la base se la manga azul, pero eso es demasiado y distrae.

22: Canadá

El mismo análisis de Costa Rica aplica para Canadá. Nike ha tenido aciertos y no tanto en sus camisetas, pero esta no genera inspiración y no le hace un favor a Canadá luego de no estar en la Copa por 36 años.

21: Polonia

Como Nike lo hizo con Canadá, el diseño rojo y blanco son demasiado simples. Aunque la tercera parte de arriba está ocupada, a diferencia de la de Canadá, no es lo suficientemente buena como para que está rankeada mejor.

20: Croacia

Los finalistas de la Copa Mundial 2018 no lucirán tan bien en el 2022. Es un diseño más atrevido que varios en esta lista, pero los cuadrados en la camiseta local son inconsistentes y la camiseta de visitante se ve como incompleta.

19: Portugal

Para lo que sería la última Copa Mundial de Cristiano Ronaldo, ambas camisetas son malas. El color divisorio en la camiseta local de pobre manufactura y la camiseta de visitante se ve como incompleta.

18: EEUU

Luego de perderse el torneo del 2018, EEUU no regresa con estilo. Como Nike ya lo ha hecho con equipos europeos y de otros países, ambas camisetas lucen como de entrenamiento. La camiseta visitante azul tiene algo de bueno con el camuflaje negro pero las costuras alrededor de los cuellos no le hace ningún favor.

17: Países Bajos

Los holandeses tienen camisetas similares a las de EEUU, así que el mismo análisis aplica.

16: Inglaterra

La presentación de las camisetas tuvo una demora por la muerte de la reina Isabel II. Las camisetas con los tres leones de local erra en todo. Pero la camiseta de visitante lleva todo el peso. Si el escudo y el logo de Nike hubieran sido blanco y no azul, la camiseta de inglaterra hubiera estado entre las mejores cinco.

15: Irán

Las camisetas de Irán fueron creadas por un diseñador local, Majid, No están buenas pero no están mal. De hecho, son una de las más balanceadas de todas. El flujo de los colores de la bandera de izquierda a derecha le dan un look efectivo.

14: Ecuador

Tras algunas dudas, Ecuador mantiene su lugar en la Copa Mundial en Catar. Es la única nación con tres camisetas, lo que es bueno para los partidos en la fase de grupos, a no ser que avance desde el Grupo A, que también tiene a los Países Bajos, Senegal y Catar. La camiseta azul es la que resalta, aunque el logo de la marca “Marathon” consume mucho espacio en el lado derecho en las tres camisetas.

13: Gales

Adidas, como lo hace usualmente, sigue teniendo un gran año produciendo camisetas para clubes y naciones. Las camisetas dan en el blanco con sus rayas verticales y la manera en que es mantenida de manera simple, menos el cuello, el cual es un una sólida adición pero una de las mejores.

12: República de Corea

Aunque la República de Corea tiene aún que promocionar sus camisetas, Nike reveló el diseño de su camiseta local. La camiseta local luce con el rosado oscuro y el negro secundario mientras que la de visitante es más divertida, con sus multicolores.

11: Bélgica

Las camisetas de Bélgica fueron hechas por Adidas, que trabajó de manera brillante de nuevo. Los colores en la camiseta de local son tremendos, aunque el aspecto de fuego en las mangas puede ser bueno o malo. La camiseta de visitante también tiene un diseño multicolor que resalta en la cancha, pero no es tan fuerte como el de local.

10: Australia

La camiseta de Australia está encendida. Aunque el diseño es similar al de EEUU y el de los Países Bajos, ambas camisetas son más limpias. La camiseta local representa los colores del país y encaja bien, mientras que la camiseta visitante no está muy mal. Mira lo que pasa cuando Nike pone un poco de esfuerzo.

9: Arabia Saudí

Con Nigeria fuera de la competición, los colores verde y blancos cayeron bien en las camisetas de Arabia Saudita. Mientras que no luce tan bien como en Nigeria, Nike mantiene ambas camisetas frescas y pulcras, en vez de mantener las cosas simples como lo hizo con las de Canadá y Polonia.

8: España

Y aquí viene Adidas otra vez. El diseño de la camiseta local honra la tradición de las camisetas sin errores del país pero la de visitante es ondeada y mantiene los colores de la bandera intactos. Manteniendo la cresta y el logo de la marca de manera compacta y alejado del cuello en la camiseta de visitante es una decisión apropiada.

7: Japón

Japón usualmente tiene muy buenas camisetas y esto se mantiene en el 2022 con Adidas. El diseño de la camiseta de local es una mejora de la usada en el pasado y mientras la de visitante es sólida, hubiera sido mejor sin los toques de azul oscuro en la base de la manga y alrededor del cuello.

6: Catar

Nike le hizo justicia finalmente a las naciones con los colores rojo y blanco. Lo único negativo es la camiseta roja que tiene la cresta de Catar justo encima del logo de Nike, en vez de ponerlo en la edición de color blanca. No obstante, no podría ser mejor para una nación debutante.

5: Francia

Los actuales campeones del Mundo repiten con sus camisetas producidas por Nike, que mantuvo los colores usuales de Francia con un azul y oro en la camiseta local y un blanco y azul en la visitante.

4: Argentina

Raras veces le erran con la camiseta local de Argentina, la cual Adidas la hizo muy bien. La ganadora de verdad es la camiseta de visitante púrpura, la cual usarán para promover la igualdad de género con el sol representando la bandera nacional. Si ésta es la última Copa Mundial para Messi, al menos lo veremos con clase y estilo.

3: Alemania

Otra vez, el golazo de Adidas con Alemania. La camiseta local alemana es un acierto con lo clásico mientras que la de visitante es más atrevida que las anteriores y está hecha de manera muy buena. Veremos cómo les va este año tras la desastrosa decepción del 2018.

2: Brasil

La mejor creación de Nike llegó con la camisetas de Brasil. La camiseta local es una exquisita adición a la clásica e histórica camiseta. Y la camiseta azul de visitante tiene unas mangas excepcionales. Lo único flojo es el botón agregado como ocurre en otras camisetas, pero como el resto luce tan bien, no importa tanto.

1: México

No es que sea sorpresa, pero Adidas ha producido dos increíbles camisetas para México. La camiseta local es en honor a la tradición histórica de El Tri con el verde mientras que la de visitante es osada. Quizás lo flojo aquí es el cambio del logo, el cual es mucho más pequeño que el anterior. No obstante, la camiseta es la número uno.