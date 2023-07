Sophia Smith, de la selección de EEUU, habla de salud mental antes de la Copa del Mundo

Nota del editor: este artículo contiene referencias al suicidio y la ideación suicida. Si está experimentando una crisis de salud mental, llame a la línea nacional de ayuda para casos de crisis y suicidio en los Estados Unidos al 988.

"Tómese el tiempo para saludar a alguien. Envíe un mensaje de texto si siente que no se ha comunicado con alguien en mucho tiempo".

Ese es el consejo que tiene la estrella de la selección de nacional de fútbol de EEUU, de 22 años, Sophia Smith, para reducir el estrés y conectarse con los demás. Como dijo en el podcast “Mi Mundialista favorita” de NBC, lo mejor que puedes hacer es ser amable con la gente.

Smith es la jugadora más valiosa de la Liga Nacional Femenina de Fútbol más joven de la historia y la Jugadora Femenina del Año de EEUU en 2022. Fuera del campo, Smith sufrió la devastadora pérdida de su mejor amiga y excompañera de Stanford, Katie Meyer, por suicidio en marzo de 2022.

La muerte de Meyer puso las presiones que enfrentan los estudiantes-atletas al frente de la conversación.

En una encuesta de la NCAA de 2022 de 10,000 estudiantes-atletas, más de un tercio de las mujeres dijeron que estaban mentalmente agotadas casi todos los días. Y hasta el 35% de todos los atletas profesionales experimentan problemas con su salud mental, según datos del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Esa tasa es aún más alta entre los atletas universitarios.

"Hay mucho estrés que viene con ser un atleta y un estudiante-atleta y creo que solo se debe hablar más del lado mental de eso", dijo Smith.

Victoria Garrick Browne, exatleta de la división I y fundadora de la organización sin fines de lucro de salud mental para estudiantes atletas, The Hidden Opponent, dijo que la presión de ser perfecto y exitoso realmente puede pasar factura.

"Siento mucha empatía por los estudiantes-atletas a nivel universitario que aún no han llegado a ser profesionales y están preocupados [sobre] cómo serían vistos si la gente supiera que están en terapia o que toman antidepresivos, o que están luchando con cosas fuera del campo o fuera de la cancha", dijo Browne.

Ser una de las mejores jugadoras en la liga de fútbol femenil en Estados Unidos requiere de arduo trabajo. La futbolista Sophia Smith

Una encuesta de 2017 de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan mostró que los atletas universitarios tenían tres veces menos probabilidades de buscar ayuda para problemas de salud mental.

El Dr. Robin Scholefield, director asociado de los servicios de psicología clínica y deportiva de la Universidad del Sur de California, dijo que a menudo no verá muchos de los signos externos típicos, por lo que puede ser más difícil de detectar.

Lo mismo ocurrió con Katie Meyer.

Meyer era un estudiante de último año con especialización en relaciones internacionales y especialización en historia. También fue capitana del equipo y portera del equipo de fútbol femenino de Stanford. Fue encontrada muerta en una residencia del campus. Más tarde, el médico forense del condado de Santa Clara determinó que la causa de su muerte fue "autoinfligida".

Su muerte conmocionó a toda la comunidad en el Área de la Bahía y en todo el país.

"Desde afuera, ella era la más feliz, la persona más llena de vida, tenía tanta energía. No sabrías que estaba sufriendo", dijo Smith. "Así que creo que eso es lo que hace que la salud mental sea aterradora: no sabes por lo que está pasando alguien".

Para abordar la enorme demanda de un mejor apoyo para la salud mental, instituciones educativas como la Universidad de Western Illinois y la Universidad de Rowan están implementando nuevos programas.

En abril de 2023, WIU recibió una subvención para llevar a cabo una capacitación para la prevención del suicidio de estudiantes atletas. RU recibió una subvención para investigar si el yoga podría ayudar a los estudiantes atletas con el estrés pospandémico.

"No sé si hay una solución, pero la gente sabe que está bien y que es normal sentirse mal", dijo Smith. "Sucede, pero está, está bien. Habla sobre ello y pide ayuda. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero te sorprendería saber que otras personas están pasando por lo mismo".

Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre Sophia Smith, delantera de Portland Thorns y la Selección femenina de fútbol de Estados Unidos (USWNT, por sus siglas en inglés).

Smith cree que es tan importante ejercitar la mente como el cuerpo.

Le gusta meditar, usa cristales curativos y bebe matcha, pero cuando la ansiedad aumenta, recurre a su familia, amigos y su novio Michael Wilson, un jugador de la NFL que conoció en Stanford, en busca de apoyo.

"Cuando todo esté dicho y hecho [y] estés acostado en tu lecho de muerte, no te importarán las cosas físicas que tienes", dijo Smith. "Te van a importar las relaciones que has hecho y las experiencias que has tenido con las personas que te importan".

Cuando la familia no está cerca y ella solo necesita un rápido estímulo, recurre a los animales en busca de apoyo emocional.

"Si necesito una sonrisa o una carcajada o simplemente para sentirme bien, solo miro videos de animales o voy a buscar un animal porque son tan inocentes y puros y es como, 'esto es lo que necesito en este momento'. ", dijo Smith.

Los animales son, de hecho, un gran recurso. La Asociación Americana del Corazón dice que las mascotas ayudan a controlar la ansiedad y pueden ayudarlo a mantenerse activo, lo que ha demostrado mejorar su salud mental. También dicen que el vínculo con una mascota puede ayudarte a sentirte más feliz y no tan solo.

La reportera de NBC Bay Area y Telemundo 48, Abbey Fernández, habló sobre el impacto que tiene Smith cuando se trata de desestigmatizar la salud mental en el atletismo universitario.

“Sophia sabe lo que está pasando actualmente en nuestro país con esta crisis de salud mental y quiere usar su plataforma”, dijo Fernández. "Ella sabe que su plataforma es enorme y quiere usarla para alentar realmente a otras personas a hablar sobre su salud mental".

Está bien no estar bien. Sophia Smith

Smith le dijo a Fernández que ha luchado contra la depresión en el pasado y, hasta el día de hoy, tiene ansiedad. Muchos de sus compañeros también están luchando.

Smith alienta a las personas a hablar sobre lo que están pasando porque dice que nunca se sabe si alguien más puede relacionarse con usted y ayudarlo.

Sophia Smith, la actual Jugadora Más Valiosa de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, se ha convertido en una defensora de la salud mental de los estudiantes atletas después de perder a su mejor amiga y compañera de equipo en Stanford, Katie Meyer, por suicidio.

Smith ahora se está preparando para el estrés de competir en el escenario mundial.

La nativa del norte de Colorado jugará en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que comienza el miércoles, 20 de julio y continúa hasta el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.

32 naciones competirán, lo que lo convierte en el torneo más grande y competitivo hasta la fecha.

Es su primera Copa del Mundo y se espera que sea una pieza clave para las dos veces campeonas defensoras.

Para lidiar con la presión, Smith dijo que trata de estar presente.

"Si miras demasiado adelante, es estresante", dijo Smith. "Si estás pensando en el pasado, es como, ¿cuál es el punto? El pasado es el pasado. Puedes celebrar lo que has hecho, pero todo lo que puedes hacer es estar presente y estar contento con donde estás, pero siempre quieres mejorar".

Escuche la conversación completa con el fenómeno de la USWNT Sophia Smith en el podcast "Mi Mundialista Favorita" de NBC/TELEMUNDO aquí.

Si usted o alguien que conoce está en crisis, llame al 988 para comunicarse con Suicide and Crisis Lifeline. También puede llamar a la red, anteriormente conocida como National Suicide Prevention Lifeline, al 800-273-8255, enviar un mensaje de texto con HOME al 741741 o visitar SpeakingOfSuicide.com/resources para obtener recursos adicionales.