Tras correr con COVID-19, Noah Lyles “cree” que se retira de los Juegos Olímpicos

El "hombre más rápido del mundo" tendrá una salida inesperadamente rápida de los Juegos Olímpicos de París.

Apenas unas horas después de terminar tercero en la final de 200 metros, considerada su prueba más fuerte, Noah Lyles dijo que parece haber corrido su última carrera en estos Juegos Olímpicos. El anuncio también se produce después de que su madre compartiera con NBC Olympics que Lyles había dado positivo a COVID-19.

"Creo que este será el final de mis Juegos Olímpicos de 2024. No son los Juegos Olímpicos con los que soñé, pero me han dejado con tanta alegría en el corazón. Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo", escribió Lyles en una publicación de Instagram.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Lyles estaba programado para competir en la final masculina de relevos 4x100m el viernes, pero parece que no será parte de ese cuarteto.

Han sido cinco días llenos de acontecimientos para Lyles. Llegó a los Juegos Olímpicos hablando de un gran juego y lo hizo desde el principio, ganando la final masculina de 100 metros el domingo por la noche.

Lyles fue diagnosticado con COVID-19 hace un par de días, dijo su madre a NBC Olympics el jueves. Fue el mismo día que no logró ganar el oro para Estados Unidos en los sprints de 100 y 200m.

El atleta quedó tercero en la final masculina de 200 metros con un tiempo de 19.70 segundos, lo que significa que estuvo entre los mejores, incluso estando enfermo. Letsile Tebogo de Botswana ganó el oro con un tiempo de 19.46 segundos y el estadounidense Kenneth Bednarek se llevó la plata tras terminar en 19.62 segundos.

Los 200 metros son el evento principal y preferido de Lyles y él ocupa el puesto número uno en el mundo por ello. Necesitó atención médica después de la carrera, pero no estaba claro cuál era el problema o si estaba relacionado con su diagnóstico de COVID-19.

El comentarista de los Juegos Olímpicos de NBC, Lewis Johnson, describió a los espectadores lo que vio cuando el personal médico se llevaba a Lyles en silla de ruedas.

"Cuando vimos a Noah Lyles siendo llevado allí en una silla de ruedas, corrí debajo del estadio para tratar de encontrar dónde estaba. Me encontré con su madre, Keisha Caine Bishop, quien estaba angustiada tratando de encontrarlo también. Encontramos Noah Lyles en el centro médico siendo atendido", dijo Johnson.

Johnson continuó diciendo que la madre de Lyles "confirmó que a Noah le habían diagnosticado con COVID hace dos días. Así es, le diagnosticaron COVID hace dos días. Pero decidió que iba a correr de todos modos. Y, obviamente, lo que tiene pudo haber afectado su desempeño. Ahora, nuevamente, está con personal médico y, nuevamente, su madre también está angustiada, pero ese es el problema, Noah tiene COVID".

Lyles le dijo a Johnson que nunca pensó en no correr el jueves después de recibir su diagnóstico.

"Sí, me desperté temprano, alrededor de las 5:00 a.m. del martes y me sentía realmente horrible", dijo. "Sabía que era más que simplemente sentir dolor por los 100m. Ya sabes, desperté a los médicos y nos hicimos pruebas y, desafortunadamente, resultó que era positivo por COVID. Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico… Y simplemente lo tomamos día a día, tratando de hidratarnos lo máximo posible, en cuarentena. Y definitivamente diría que me ha impactado, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo", explicó.

Son los segundos Juegos Olímpicos consecutivos en los que el virus ha jugado un papel importante en el viaje de Lyles. También ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y dijo que las gradas vacías y un año de retraso antes del evento le provocaron una depresión que, según él, obstaculizó su desempeño e inspiró su camino a París.

Había una multitud repleta de estrellas en el estadio para los 200 metros e incluía a Simone Biles, Mick Jagger, Snoop Dogg, Mikaela Shiffrin y Leon Marchand.

La noticia de que no participará en la final masculina de relevos 4x100m el viernes viene pocas horas después de que Lyles le dijera a Johnson que no estaba seguro de si participará.

"Por el momento, no lo sé", dijo Lyles tras ganar el bronce. "Me siento más del lado de dejar que el equipo de Estados Unidos haga lo suyo. Han demostrado, con gran certeza, que pueden manejarlo sin mí. Y si ese es el caso, saliendo hoy, entonces estoy perfectamente bien diciendo: 'Oigan, ustedes hagan lo suyo, tienen la velocidad más que necesaria para poder manejarlo y obtener la medalla de oro'", concluyó.