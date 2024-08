Marileidy Paulino, primera mujer dominicana que gana una medalla olímpica de oro al arrasar en los 400 metros

NUEVA YORK - Este viernes la velocista dominicana Marileidy Paulino ganó la medalla de oro en la final de 400 metros de los Juegos Olímpicos. De esta manera se convierte en la primera mujer dominicana que gana una medalla olímpica en su país.

A pesar de correr en una pista mojada, nada ni nadie pudo detener la zancada huracanada de Paulino, quien impuso un récord olímpico con un tiempo de 48.17, sobrepasando el de la francesa Marie-José Pérec de 1996 quien marcó 48.25 en Atlanta 1996. La marca mundial de 47.60 es propiedad de la alemana Marita Koch desde 1985.

“Era esto, era el récord lo que dije que quería”, dijo Paulino sobre sus declaraciones previas. “Era el récord del mundo o el récord olímpico y lo logré, no sé cómo expresarlo”.

El oro de Paulino en París 2024 es el primero del atletismo dominicano desde la victoria de Félix Sánchez en los 400 metros con vallas en Londres 2012.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Las mujeres están tomando un poco de poder, no sólo yo, hay otras que tendrán buenos resultados y pueden hacerlo en Los Ángeles”, avisó la reinante campeona mundial sobre la próxima cita olímpica en 2028. “Ha sido un gran ciclo olímpico, esta era la única medalla que me faltaba para el ciclo de oro, estoy agradecida con mi equipo y conmigo misma”.

La medalla de plata se la llevó Salwa Eid Naser, de Nigeria, con un tiempo de 48.53 y la de bronce Natalia Kaczmarek de Polonia con 48.98.

Antes de la prueba, Paulino rezó como es su costumbre. Los días previos y posteriores a las rondas clasificatorias siempre los dedica a un ser superior y el día más importante de su vida no fue la excepción.

“Me siento muy agradecida con Dios con mi equipo de trabajo y conmigo porque me he esforzado mucho para este logro”, afirmó después de salir de la pista.

Cuando sonó el disparo, Paulino no fue la más rápida saliendo de los bloques. Iba cuarta luego de los primeros 100 metros, tercera luego de los 200 y segunda en los 300. Pero entró a los 100 con una ligera ventaja que se agigantó unos 50 metros antes de cruzar la meta.

Paulino le dio a su país la 14ta medalla en su historia en los Juegos, y el atletismo ha sido el deporte más destacado con seis podios.

“No te imaginas lo que pasa en tu país. Es un país que realmente está feliz por ti y por todo lo que tú has logrado y hoy que rompiste el récord nos has dado todo, nos ha dado la felicidad”, dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien le hizo una llamada telefónica a la atleta.

El gobierno de Abinader ofreció el equivalente de unos $250,000 dólares a todo atleta que lograse ganar una medalla de oro en París 2024.

“Soy de las personas que no vienen a competir por dinero sino porque me gusta el atletismo”, comentó Paulino. “Lo hago para que los jóvenes salgan adelante. Es una puerta que se abre para los dominicanos y me hace feliz ver que muchas niñas se refugian en el deporte”.

Paulino dijo que no sabe cuándo volverá a su país porque aun tiene programadas fechas en la Liga Diamante y en otros eventos invitacionales. Cuando eso eventualmente ocurra, le espera un recibimiento de heroína nacional.

“Estaba confiado como ella había manifestado de que pudiera romper el récord, esperábamos algo y al romper el récord nos más felices”, señaló Abinader. “El recibimiento será mayor que la inauguración de la presidencia”.

Después de lo mostrado el viernes, es lo menos que se merece Paulino.