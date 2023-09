Cada vez más parejas se convierten en propietarios de una vivienda antes de casarse.

Las parejas no casadas representan el 18% de todos los compradores de vivienda por primera vez, frente a solo el 4% en 1985, según un informe de 2022 de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

La organización envió una encuesta por correo en julio de 2022 y recibió un total de 4,854 respuestas de compradores de vivienda que compraron una residencia principal entre julio de 2021 y junio de 2022.

“Las parejas no casadas han ido en aumento [como compradores de vivienda] y ahora están en el punto más alto que hemos registrado”, dijo Jessica Lautz, vicepresidenta de investigación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios con sede en Washington, DC.

Comprar una casa es un compromiso mayor que alquilar, por lo que, si bien estas parejas pueden estar ansiosas por ser dueños de una casa, hay algunas cosas que deben considerar antes de comprar una propiedad juntos.

“LA ASEQUIBILIDAD DE LA VIVIENDA ES REALMENTE UNA LUCHA"

Muchas parejas jóvenes no casadas viven juntas, a menudo por motivos económicos. Aproximadamente 3 de cada 5 parejas no casadas en EEUU viven con sus parejas, según un informe del Thriving Center of Psychology.

Tiene sentido dividir el costo de la vivienda, que puede ser una gran parte de su presupuesto.

Aun así, a diferencia de los compradores de vivienda casados, casi la mitad de los solteros (46%) hicieron sacrificios financieros, incluida la búsqueda de empleos secundarios, para financiar su compra, encontró el informe de la NAR.

"La asequibilidad de la vivienda es realmente una lucha, por lo que reunir sus finanzas como pareja no casada puede tener mucho sentido para avanzar en esa transacción", dijo Lautz, quien también es economista jefe adjunto de la NAR.

La típica pareja soltera que compraba una casa junta por primera vez estaba formada por millennials de aproximadamente 32 años con un ingreso familiar promedio combinado de $72,500, según Lautz. Además, estos compradores tenían más probabilidades que las parejas casadas de recibir préstamos (4% versus 3%) o recibir dinero regalado de amigos y familiares (12% versus 7%).

Una de las razones por las que las personas solteras pueden decidir comprar casas con sus parejas es la solidez numérica que ofrece la unión cuando se trata de calificar para financiamiento, ya que los precios inmobiliarios y las tasas de interés siguen siendo altos, dijo Melissa Cohn, vicepresidenta regional de William Raveis Mortgage. en Nueva York.

Si bien se podría argumentar que las parejas deberían simplemente casarse si ya están invirtiendo en una casa, algunas personas pueden optar por mantener cosas separadas, como sus propiedades.

“Hay razones por las que la gente no se casa; Hoy en día no es algo automático”, señaló Cohn.

Pero las parejas no casadas deben abordar con cautela un compromiso de esta escala.

A menudo no existen protecciones legales a las que puedan recurrir, dijo Cohn. Si una persona decide irse, la otra puede cargar con toda la hipoteca y tal vez no pueda pagarla, dijo.

CÓMO ASEGURAR LA INVERSIÓN DE CADA UNO

“Para abandonar un matrimonio, hay que divorciarse, por lo que hay más poder de permanencia”, dijo Cohn. "Si son una pareja no casada, no tienen ninguna obligación legal con la otra parte".

Sin embargo, es contradictorio que casi cualquier persona deje de hacer los pagos de la hipoteca, porque arruinará su crédito, añadió.

Para proteger sus inversiones en la propiedad, las parejas no casadas deben considerar cuidadosamente cómo se titula. Eso ayuda a establecer los derechos legales y la propiedad de cada socio, así como lo que sucede con la casa si uno de ellos muere.

Hable con un abogado sobre sus opciones. Esas opciones podrían incluir titular la propiedad como tenencia conjunta con derechos de supervivencia, si la propiedad es igual, o como tenencia en común si uno de los socios contribuye más financieramente.

Las parejas también podrían considerar utilizar una corporación de responsabilidad limitada u otra entidad, sugirió Cohn. "Al adquirir el título de una entidad como una LLC o una sociedad, se puede explicar y definir mejor quién es responsable de qué parte", dijo.

También pueden proteger su parte de las inversiones describiéndolas en un acuerdo de propiedad. Define quién es responsable de la hipoteca, cuánto aporta cada persona al pago inicial, quién paga el seguro y las reparaciones de la vivienda, añadió Cohn.

Esto puede ser una buena idea si una persona tiene ingresos más altos que la otra, añadió.

CUATRO FACTORES QUE LOS COMPRADORES DE VIVIENDA SOLTEROS DEBEN CONSIDERAR

Aquí hay cuatro cosas que la planificadora financiera certificada Cathy Curtis, fundadora y directora ejecutiva de Curtis Financial Planning, en Oakland, California, dice que las parejas no casadas deberían considerar antes de comprar una propiedad juntos:

1. Considera cuidadosamente cómo acceder a las cuentas de jubilación para realizar un pago inicial: Si bien generalmente no es la mejor idea recurrir a los fondos de jubilación, los millennials todavía tienen años para recuperarse, dijo Curtis, quien también es miembro del Consejo Asesor Financiero de CNBC. "La realidad es que, para la mayoría de los millennials, aquí es donde se produce la mayor parte del ahorro".

Los fondos de una IRA tradicional se pueden utilizar para la compra de una vivienda por primera vez, hasta el límite vitalicio de $10,000. El monto se gravará a tasas ordinarias en el año retirado, pero no incurrirá en una multa del 10% si se trata de la compra de una vivienda por primera vez, dijo Curtis.

También se puede acceder a las cuentas IRA Roth, pero se deben seguir las reglas de cerca, dijo Curtis. Por lo general, puede retirar contribuciones en cualquier momento sin incurrir en impuestos ni multas, pero existen requisitos de edad y tiempo para que las inversiones retiradas cuenten como una distribución calificada.

Muchas empresas permiten a los empleados pedir prestado de sus planes 401(k). Un empleado puede pedir prestado el 50% de su saldo invertido, hasta un máximo de $50,000 dólares. “Si una persona tiene $100,000 dólares o más, puede pedir prestado $50,000 dólares”, dijo Curtis. “Si sólo tienen $70,000 dólares, pueden pedir prestado hasta $35,000 dólares”.

Los préstamos deben reembolsarse en cinco años o en su totalidad si termina el empleo.

2. Revisa los informes y puntajes de crédito para asegurarse de obtener la mejor tasa hipotecaria posible: Asegúrate de que no haya imprecisiones, pague diligentemente sus facturas a tiempo y reduzca sus niveles de deuda tanto como sea posible antes de la compra. Tenga en cuenta que los prestamistas observarán los puntajes de ambos socios si ambos están en la solicitud de hipoteca.

3. Mantenga baja la actividad crediticia: evita realizar compras grandes con tarjetas de crédito, así como abrir o cerrar nuevas líneas de crédito, ya que cualquiera de ellas podría afectar su puntaje crediticio.

4. Ahorre dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento: en lugar de mantener sus ahorros para el pago inicial en el mercado de valores, considere utilizar una cuenta de ahorros de alto rendimiento. "El mercado podría caer justo cuando se necesite efectivo", añadió Curtis. "Afortunadamente, las tarifas son muy buenas en este momento".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ana Teresa Solá para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.