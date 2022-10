Indio Guanaco se enorgullece de representar a El Salvador en el DMV

Jaime Reyes, un inmigrante salvadoreño, da vida a un personaje muy reconocido en nuestra región que sigue a la selecta de su país de origen en sus partidos por todos los Estados Unidos.

Conocido como el Indio Guanaco, Reyes apareció en su disfraz por primera vez en el 2018. Es una inspiración del Indio Cuscatleco, un personaje muy conocido en los estadios de fútbol de El Salvador.

“Esa pasión, ese amor, yo lo voy a llevar a otros países porque él está simplemente en El Salvador, entonces cuando lo conocí bien el personaje, lo adopté yo en los Estados Unidos como el Indio Guanaco y lo personalicé a mi modo y le he dado vida”, dijo.

El 29 de septiembre, Jaime llegó muy temprano al Audi Field en DC ante el partido amistoso entre El Salvador y Perú.

“Cuando yo inicié mi personaje, era bien difícil poderme maquillar la cara porque no tenía conocimiento de utilizar una brocha, qué pintura me iba a poner en mi cara como para no dañar mi piel”, dijo Reyes.

Ahora cualquier vidrio panorámico o de alguna puerta de un auto sirve como espejo para que se transforme en este personaje.

“Me toma alrededor de 5-10 minutos transformarme”, afirma. “Al principio cuando yo estaba aprendiendo, que empezaba hacer mis videos en TikTok con mi personaje, me tardaba hasta una media hora en pintarme”.

Antes de que llegaran los jugadores, el protagonista en el estadio era él. Todos querían una foto con el Indio Guanaco que acompaña a la selecta en donde quiera que juegue en Estados Unidos.

“Para mí me da mucho orgullo ser salvadoreño y representar aquí en Washington y en todas partes de Estados Unidos”, agregó Reyes. “Nos da una gran nostalgia a las personas que, como en mi situación, llevamos casi una década de no poder volver a nuestro país, y levantamos nuestra bandera con nuestro fervor y con mucho amor”.

El personaje del Indio Guanaco no hubiera salido a la luz si no hubiera sido por el impulso que le dio su madre, Ana Fuentes.

“Quien me impulsó para que le diera vida a mi personaje fue mi madre, que en paz descanse. Ella está en el cielo. Siempre le prometí que cuando mi personaje cobrara un poquito más de vida siempre la iba a mantener en mis pensamientos”, dijo Reyes.

Su madre solo lo pudo ver una vez como el Indio Guanaco. Fuentes falleció el 15 de agosto de 2021. Tres días después, Reyes estuvo en el Audi Field porque sentía que ese era el mejor homenaje a su madre.

“Donde quiera que yo levante mis alas ella va a estar conmigo”, dijo.

Pero, ¿por qué el nombre guanaco?

“La palabra 'guanaco' se refería a un árbol que se llamaba 'guanacaste'. Nuestros ancestros hacían sus reuniones bajo ese árbol y poco a poco la fueron modificando, cambiando hasta que llegó a 'guanaco', que también tiene sinónimo de hermandad, de personas luchadoras”, explicó.

Y eso es precisamente Reyes, un luchador que lleva nueve años en Estados Unidos. Es un salvadoreño, como él dice, “desde los zapatos hasta la cabeza”, que es una celebridad en medio de su comunidad.