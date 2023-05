El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con University of Maryland Capital Region Health. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Washington. Haz clic aquí para conocer más sobre University of Maryland.

Para quienes no están familiarizados con los términos, es fácil confundir la medicina familiar con la medicina interna. Y aunque los pacientes siempre deben elegir la práctica que mejor se adapte a sus necesidades, es importante comprender la gama completa de opciones disponibles. Sigue leyendo para aprender más sobre la medicina familiar y por qué podría ser la mejor opción para ti.

La medicina familiar es la parada única para la mayoría de tus necesidades médicas

Como lo indica su nombre, la medicina familiar es una rama de la medicina diseñada para brindar atención médica continua e integral a todos los miembros de la familia. Por ende, las prácticas de medicina familiar brindan atención médica para todas las edades, géneros y condiciones, lo que significa que una sola práctica ofrecerá una variedad de especialidades que van desde la pediatría, obstetricia y geriatría. Gracias a la amplitud de la experiencia y la variedad de especialidades en una práctica de medicina familiar, es menos probable que un paciente sea derivado a otro lugar para recibir atención especializada.

La medicina familiar ofrece conveniencia a las personas ocupadas

La gama de atención que forma parte de la medicina familiar hace que sea una opción fácil para muchos, pero especialmente para los padres. En lugar de visitar múltiples especialistas para cada miembro de la familia, todos en una familia pueden recibir atención en el mismo lugar: futuras mamás, recién nacidos, adolescentes, adultos, abuelos y más. El tratamiento de familias enteras también permite a los médicos comprender mejor mejor los muchos factores que afectan la salud de las personas, entre ellos el empleo, las condiciones de vida, las necesidades de atención, el nivel educativo y los antecedentes culturales. Además, muchas prácticas de medicina familiar, como UM Capital Region Health, ofrecen citas para el mismo día y para el día siguiente.

La medicina familiar promueve una relación médico-paciente a largo plazo

Cada médico de medicina familiar pasa por una formación rigurosa para abordar las necesidades de salud de todos los grupos de edad y géneros. Esto permite una relación a largo plazo entre un médico de familia y sus pacientes durante muchos años: el médico se informa mejor y uno tiene más poder como paciente.

"Podemos tener un impacto más significativo en la salud de las personas gracias a nuestras relaciones duraderas y las oportunidades de interactuar con los pacientes en diferentes momentos e hitos de sus vidas", dice Alexander Kaysin, MD, MPH, director médico del UM Capital Region Health Family Medicine Practice en New Carrollton.

Además, Dr. Kaysin explica que “ciertas prácticas de medicina familiar como la nuestra pueden brindar atención directa a los pacientes no solo en el consultorio sino también en el hospital, incluido el trabajo de parto y el parto, la sala de recién nacidos y las unidades regulares de pacientes hospitalizados. Esto nos permite brindar la más alta calidad de atención a través de entender y conocer la salud de nuestros pacientes y la confianza que podemos generar”.

La medicina familiar permite un enfoque holístico

Según la Dra. Donna Prill de UM Capital Region Health, los médicos de medicina familiar no solo tratan enfermedades.

“Un beneficio de ver a un médico de medicina familiar es que buscamos optimizar la salud del paciente desde todos los ángulos. Consideramos lo que sucede con los pacientes psicológica y socialmente y cómo estos factores afectan su salud”.

De hecho, los resultados de salud dependen de innumerables factores, incluidos el estilo de vida, la dieta, los antecedentes familiares, las relaciones y la salud mental. Gracias a la naturaleza de su práctica, los médicos de medicina familiar están en una posición única para considerar el alcance completo de la vida de un paciente fuera de un entorno clínico.

La medicina familiar mejora los resultados en toda la comunidad

Los especialistas de medicina familiar constituyen la mayoría de la fuerza laboral de médicos de atención primaria. Esto es es importante mencionar pues cuentan con un punto de vista único para comprender los factores a nivel comunitario y los determinantes sociales de la salud.

“Creo que si queremos tener comunidades más saludables, debemos tener familias más saludables”, explica la Dra. L. Latéy Bradford, médico de familia en UM Capital Region Health.

De hecho, se ha demostrado que el acceso a la atención primaria regular se relaciona con una menor mortalidad infantil, mayor peso al nacer, mayores tasas de inmunización, menores costos generales de atención médica y vidas más largas y saludables. Y debido a que toman en cuenta las tradiciones culturales de los pacientes, así como las barreras que pueden enfrentar para acceder a la atención médica, los médicos de medicina familiar están bien posicionados para comprender a sus pacientes y brindar una atención excepcional.

