Eclipse solar total: cómo ver la cobertura en vivo del espectacular fenómeno por Telemundo

TEXAS - Este lunes 8 de abril un eclipse solar total causará que varias ciudades de Estados Unidos queden en la oscuridad.

Este será un evento especial ya que el próximo eclipse solar total que se apreciará en Estados Unidos será en 2045 y ese no pasará cerca de Texas, Illinois o el noreste del país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Aparte de disfrutarlo al aire libre, puedes ver la trayectoria del eclipse solar a través de la cobertura en vivo de Telemundo Texas en el reproductor de video principal de esta nota.

La cobertura será de 12 p.m. a 3 p.m., hora del Este.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR TOTAL?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Este acontecimiento causa que las zonas de trayectoria queden en la sombra, y entonces parece como que amanece o anochece en pleno día.

Este evento será diferente al eclipse solar anular "anillo de fuego" que ocurrió en octubre de 2023, debido a que en ese momento, la Luna no logró tapar completamente al Sol.

¿DÓNDE PUEDES VER EL ECLIPSE SOLAR TOTAL?

La franja de totalidad del eclipse va desde Mazatlán, México a eso de las 11:07 a.m. (hora del Pacífico) hasta Terranova, en Canadá, a eso de las 3:46 p.m. (hora del Este), de acuerdo con la NASA.

En Estados Unidos, el eclipse total se verá en 15 estados, incluyendo Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire, y Maine.

Algunas partes de Tennessee y Michigan podrán ver el eclipse solar total.

Las ciudades en la trayectoria del eclipse han planeado por meses para recibir a turistas que buscan ser testigos del eclipse y donde muchos también se unirán a diversos eventos.

Las condiciones del tiempo también serán clave, al igual que utilizar lentes apropiados antes de mirar al cielo. También puedes utilizar otros métodos caseros para ver el eclipse y evitar dañar tu vista.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL ECLIPSE SOLAR EN TEXAS?

La Luna cubrirá al Sol hasta por 4 minutos y 28 segundos, aunque no todos los rincones del país tendrán el mismo rango de tiempo para apreciar el espectáculo.

La franja de la totalidad no abarca a todo el estado de Texas. En el sur del estado, el eclipse comenzará a la 1:27 p.m. y saldrá del estado, por la zona del Red River, a la 1:49 p.m.

En el caso de Dallas-Fort Worth, las personas podrán ser testigo de este gran evento alrededor de la 1:40 p.m.

La oscuridad de la Luna viajará a lo largo del estado entre 1,580 y 1,850 millas por hora. En el trayecto de 115 millas, la oscuridad durará un máximo de 4 minutos con 18 segundos.

Estas son las mejores horas para ver el eclipse solar total en tu ciudad:

Ciudad Comienzo de eclipse parcial Comienzo de eclipse total Hora de totalidad Fin de eclipse total Fin de eclipse parcial Dallas, Texas 12:23 p.m. CDT 1:40 p.m. CDT 1:42 p.m. CDT 1:44 p.m. CDT 3:02 p.m. CDT Idabel, Oklahoma 12:28 p.m. CDT 1:45 p.m. CDT 1:47 p.m. CDT 1:49 p.m. CDT 3:06 p.m. CDT Little Rock, Arkansas 12:33 p.m. CDT 1:51 p.m. CDT 1:52 p.m. CDT 1:54 p.m. CDT 3:11 p.m. CDT Poplar Bluff, Missouri 12:39 p.m. CDT 1:56 p.m. CDT 1:56 p.m. CDT 2:00 p.m. CDT 3:15 p.m. CDT Paducah, Kentucky 12:42 p.m. CDT 2:00 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:02 p.m. CDT 3:18 p.m. CDT Carbondale, Illinois 12:42 p.m. CDT 1:59 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:03 p.m. CDT 3:18 p.m. CDT Evansville, Indiana 12:45 p.m. CDT 2:02 p.m. CDT 2:04 p.m. CDT 2:05 p.m. CDT 3:20 p.m. CDT Cleveland, Ohio 1:59 p.m. EDT 3:13 p.m. EDT 3:15 p.m. EDT 3:17 p.m. EDT 4:29 p.m. EDT Erie, Pensilvania 2:02 p.m. EDT 3:16 p.m. EDT 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT 4:30 p.m. EDT Buffalo, Nueva York 2:04 p.m. EDT 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT 3:22 p.m. EDT 4:32 p.m. EDT Burlington, Vermont 2:14 p.m. EDT 3:26 p.m. EDT 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT 4:37 p.m. EDT Lancaster, New Hampshire 2:16 p.m. EDT 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT 3:30 p.m. EDT 4:38 p.m. EDT Caribou, Maine 2:22 p.m. EDT 3:32 p.m. EDT 3:33 p.m. EDT 3:34 p.m. EDT 4:40 p.m. EDT Fuente: NASA

¿CÓMO PUEDES VER NUESTRA COBERTURA DEL "ECLIPSE SOLAR"?

Telemundo 39 y nuestra cadena hermana NBC 5 tendrán reporteros a lo largo de la franja de totalidad en Texas para que así tengas un asiento de primera fila y puedas disfrutar más de este evento.

Es decir, a partir de las 11 a.m. y hasta las 2 p.m. hora del Centro, puedes sintonizar Telemundo 39 a través de tu televisión y el canal de Streaming de 24/7 de Telemundo Texas, el cual está disponible a través de Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Freevee, y Local Now.

También, si estás registrado en Peacock Premium puedes ver la cobertura en vivo.