“Puso sus manos en sus genitales”, captan en video presunta agresión sexual en un gimnasio

ÁREA DE LA BAHÍA, California - Una televidente contacto a Telemundo 48 para reportar un caso de agresión sexual que asegura ocurrió en un gimnasio en San José.

La víctima, quien prefirió no ser identificada, afirmó que un hombre se desnudó y comenzó a tocarse sus partes íntimas y luego intentó tocarla.

El hecho ocurrió el lunes en el gimnasio Crunch Fitness ubicado en el 375 North de Capitol Avenue.

“Estábamos en el sauna cuando ingresaron dos personas, dos hombres mirándonos de forma obscena y a decirnos cosas refiriéndose al cuerpo”, aseguró mujer.

Ella y su hermana salieron del sauna y asegura que uno de los hombres las siguió.

“Cuando nos dimos cuenta él estaba detrás de mí, y cuando me di cuenta ya estaba sin ropa. Él puso sus manos en sus genitales y empezó a tocarse y acercarse a mí”, indicó la afectada.

La supuesta víctima dice que quedó en shock.

“En ese momento no supe cómo reaccionar entonces él se acercó a mí y me rozó sus piernas como empujando su genital sobre mi cuerpo, en eso reaccioné y lo que hice fue salir a correr, a gritar”, señaló la mujer.

La víctima grabó en video lo ocurrido y afirmó que su hermana llamó a la policía y reportaron lo ocurrido con el gerente del gimnasio.

El hombre de 33 años y residente de la ciudad de Wheat Ridge fue ingresado a la cárcel del condado Jefferson, acusado de varios cargos, entre ellos, robo, agresión e indecencia pública.

“Pensé yo que lo iban a detener o por lo menos le iban a decir algo o iban a ganar tiempo para que llegara la policía, pensé que iban a colaborar más pero cuando me dijeron “he is outside” (él está afuera), ya no está acá”, contó la víctima.

Telemundo 48 contactó al gerente del gimnasio y nos dijo que están colaborando con la policía.

Por su parte la policía de San José le confirmó a Telemundo 48 que están en la etapa preliminar de la investigación.

El saber que este hombre está en la calle, aterroriza a la mujer.

“La situación como tal duró 5 minutos pero esos cinco minutos le marcan a uno la vida porque uno ya dice mejor no salgo sola”, aseveró.

Es muy importante reportar este tipo de incidentes a la policía para que ellos investiguen.

Recuerda que el no hablar inglés o tu estatus migratorio no tiene que ser un impedimento para reportar un crimen.