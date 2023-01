Bolsonaro solicita una visa de turista a Estados Unidos

RÍO DE JANEIRO — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó una visa de turista por seis meses para permanecer en Estados Unidos, en un indicio de que podría no tener la intención de regresar de inmediato a su país, donde le esperan problemas jurídicos.

The Financial Times fue el primer medio en informar sobre la solicitud, citando al abogado de inmigración de Bolsonaro, Felipe Alexandre. El despacho del abogado, AG Immigration, confirmó el reporte a The Associated Press.

Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Florida el 30 de diciembre, dos días antes de la investidura de su rival, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. La ceremonia se llevó a cabo sin incidentes, pero una semana después miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en la capital y causaron destrozos en los principales edificios de gobierno para exigir que se revocara la elección de Lula.

Las autoridades brasileñas investigan si Bolsonaro tuvo alguna participación en incitar el levantamiento. Esa es sólo una de varias pesquisas en contra del exmandatario que representan problemas jurídicos para él cuando decidiera regresar a Brasil, las cuales podrían derivar en que sea despojado de su capacidad para participar en futuras contiendas, o incluso algo peor.

Por primera vez en su carrera política de más de tres décadas como legislador y posteriormente como mandatario, ya no goza de la protección jurídica que requiere que cualquier proceso en su contra se realice ante el Supremo Tribunal Federal.

En general se ha asumido —aunque no ha sido confirmado— que Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con una visa A-1 exclusiva para jefes de Estado. De ser el caso, tendría 30 días desde el final de su mandato para salir del país o actualizar su estatus con el Departamento de Seguridad Nacional.

En tanto, su futuro político y su posible regreso a Brasil han dado pie a rumores y especulación.

Aparentemente el plan de Bolsonaro sería distanciarse de los radicales cuyos destrozos en la capital podrían implicarlo a corto plazo, con el fin de regresar en algún momento a encabezar la oposición, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors.

“Está dándole algo de tiempo, alejándose un poco del país en un momento en que puede comenzar a sufrir consecuencias jurídicas por las actitudes de sus simpatizantes”, declaró Lima. “No creo que el hecho de que se mantenga lejos sea suficiente. Los procesos continuarán, pero tal vez él piensa que al menos puede evitar padecer cierto tipo de castigo en represalia”.

Bolsonaro se ha estado quedando en una casa ubicada a las afueras de Orlando, Florida, y se le ha visto en videos tomándose fotos con simpatizantes en una comunidad privada y deambulando por un supermercado.

Al menos 300 personas fueron detenidas por los ataques antidemocráticos, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.

Después de la destrucción causada en los disturbios de este mes en la capital brasileña, un grupo de 46 legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden para exigirle que se le revoque la visa a Bolsonaro.

“Estados Unidos no debe brindarle refugio, ni a cualquier autoritario que ha inspirado tal violencia contra las instituciones democráticas”, escribieron en la misiva.

El hijo de Bolsonaro, un senador, dijo a la prensa este fin de semana que no sabe cuándo volverá su padre a Brasil.

“Podría ser mañana, podría ser en seis meses, podría no regresar nunca. No lo sé. Está descansando”, comentó el senador Flávio Bolsonaro.

Cuando se le preguntó si el expresidente ha presentado alguna solicitud de documentación o ayuda con los procesos de visado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil refirió a la AP con las autoridades estadounidenses. Por su parte, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) refirieron a la AP con el Departamento de Estado, el cual se ha negado en reiteradas ocasiones a responder preguntas sobre el estatus de la visa de Bolsonaro en el país.