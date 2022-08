“Me duele mucho”: habla el padre del bebé fallecido en brutal accidente en California

LOS ÁNGELES - El padre del niño de 11 meses que murió en la tragedia ocurrida en el área de Windsor Hills habló de su gran pérdida al mismo tiempo que miembros de la comunidad y líderes religiosos llevaron a cabo una vigilia el domingo.

El joven padre está devastado por la muerte de su hijo.

La comunidad y líderes religiosos se reunieron ante la tragedia que mató a seis, incluyendo a una embarazada y su feto, así como un bebé de 11 meses.

Tras lo ocurrido, el padre del menor aún no cree que su hijo sea una de las víctimas. “No fue justo, no fue justo, me duele, me duele mucho”, dijo Luis Quintero.

Grace Ortiz es una de las sobrevivientes de este fatídico accidente. Dice que conducía su vehículo en donde viajaban cinco de sus hijos y una sobrina cuando sucedieron los hechos.

“Veníamos tranquilos y de repente sentí el golpe, un golpe muy fuerte, y tenía miedo”, dijo.

Durante la vigilia que se llevó a cabo el domingo por la tarde en el lugar de los hechos, a la cual asistieron casi un centenar de personas, también se hicieron presentes familiares de las otras víctimas mortales, quienes sollozando expresaban su dolor.

Desde el jueves, cuando ocurrieron los hechos, varios miembros de diferentes comunidades han demostrado su solidaridad con quienes perdieron a sus seres queridos, muestras que se han sumado al altar improvisado.

“Quiero que las autoridades hagan justicia. No fue culpa de ellos que pasara esto”, dijo el padre del bebé.

Por su parte, Nicole Linton, de 37 años de edad, quien es la presunta responsable de provocar esta tragedia, fue dada de alta del hospital y ya se encuentra en custodia de las autoridades

Se le fijó una fianza de $9 millones, y la fiscalía de Los Ángeles podría presentar cargos criminales esta semana.

Y en el lugar de los hechos, seguía llegando gente de varias ciudades para depositar alguna veladora o ramo de flores como símbolo de su tristeza.