En movimiento o estacionados: dueños de este modelo de vehículo afirman que sus ventanillas traseras estallaron de la nada

Decenas de consumidores en distintos puntos del país, han denunciado que las ventanillas traseras de sus vehículos, de la misma marca y modelo, estallaron repentinamente.

En unos casos, afirman, el carro estaba en movimiento, y en otros se encontraba estacionado.

Telemundo 52 Responde habló con consumidores afectados y con el abogado que entabló una demanda colectiva en nombre de ellos.

La ventana trasera de un Honda HRV del 2023 estalló, según cuenta Diego Sebastián Ruiz, mientras él iba manejando en Nueva Jersey.

“Iba a mi casa y la ventanilla explotó de repente, sentí pánico”, dijo Ruiz.

En Los Ángeles, Alex Rangel contó que la ventanilla trasera de su Honda HRV del 2023 también estalló, pero en su caso, estaba detenido.

“Entonces explotó la ventana de atrás, y cuando volteé, dije, ¿cómo es posible”?, expresó Rangel.

En varios estados del país, decenas de propietarios de vehículos Honda HRV del 2023 reportaron a la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA), que sus ventanillas traseras estallaron repentinamente.

“Mientras conducían, cuando el carro estaba estacionado, mientras cenaban en casa, en todo tipo de situaciones”, indicó Sergei Lemberg, un abogado de casos del consumidor en Connecticut.

El 27 de octubre, Lemberg entabló una demanda colectiva en Pensilvania, representando a varios consumidores de distintos estados que reportaron este problema, porque alega que el fabricante, Honda, no cubrió el reemplazo de las ventanillas que está en la garantía del vehículo.

La demanda involucra carros con ventanillas que estallaron en Los Ángeles y Napa, en California, así como en Massachusetts, Pensilvania y Georgia. Alex Rangel está incluido en la demanda colectiva.

“Yo tuve que agarrar el 'after market', que me costó $400, y lo tuve que agarrar porque el original costaba como $1,200 más por la labor. Pero lo tuve que agarrar porque en Los Ángeles venía el huracán Hillary”, explicó Rangel.

Telemundo 52 Responde preguntó a la NHTSA si tomaría alguna acción tras las denuncias presentadas por decenas de consumidores de distintos puntos del país. Su portavoz dijo que la agencia está al tanto del tema e investigando más a fondo.

Por su parte, American Honda, el fabricante, expresó a través de un portavoz: “American Honda está recolectando información y no ha determinado si existe un defecto en estos vehículos”. Se añadió que “el vidrio en los automóviles es frágil y se puede romper si algún objeto lo golpea. Eso no sería el resultado de un defecto, y por esa razón el vidrio roto no está cubierto bajo la garantía limitada”.

La empresa sugirió que los consumidores visiten al concesionario y también hablen con sus aseguradoras.

El abogado explicó que la demanda alega que Honda sabía que existe este problema, que es un defecto de fabricación y que le está negando cobertura bajo la garantía a las personas que compran estos vehículos. Algunos tienen que presentar un reclamo a su seguro y pagar el deducible, dijo Lemberg.

Ruiz no está participando en la demanda colectiva, pues explica que el concesionario, en Nueva Jersey, le cambió la ventanilla usando la garantía y que esto fue aprobado por el gerente.

Pero explicó que tuvo que presentar un reclamo al seguro para alquilar un carro mientras el suyo fue arreglado. El abogado aclaró que la demanda solicita un reembolso a los afectados, por el dinero perdido, y una compensación por el valor reducido de sus vehículos debido a este supuesto defecto.

Si esto te ha sucedido, debes reportarlo al Departamento Nacional de Seguridad en las Carreteras inmediatamente en su página web o al teléfono 888-327-4236.