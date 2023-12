Se vuelve viral emotivo mensaje de empleada de Walmart en su último día de trabajo

Una exempleada de Walmart en Illinois captó la atención de millones con un sincero mensaje de despedida en su último día de trabajo.

Gail Lewis, que trabajó en Walmart en Morris, Illinois, durante 10 años, se sintió abrumada por la emoción mientras decía su despedida a sus compañeros de trabajo.

"Atención Walmart, soy Gail Lewis, asociada desde hace 10 años, Morris, Illinois, 844, firmando el cierre", dijo Lewis, mientras hablaba por última vez. "Buenas noches".

El video de su despedida, que ha sido visto más de 20 millones de veces desde que se subió a TikTok el 16 de noviembre, comienza con una breve despedida, pero luego pasa a Lewis sentada dentro de su auto, mientras explica cuánto su trabajo y compañeros de trabajo significaban para ella.

Dejar Walmart, explicó, fue un momento de "triste felicidad".

Si bien agradeció haber conseguido un trabajo en otro lugar, la exempleada de Walmart se entristeció por dejar a sus compañeros asociados, quienes, según ella, se convirtieron en su familia a lo largo de los años.

"He pasado por mucho con ellos", dijo Lewis. "Ellos me cuidaron. Yo cuidé de ellos. Ellos me ayudaron. Yo los ayudé".

Lewis parecía estar expectante por lo que le espera, pese a cerrar el capítulo del empleo. "A donde vaya, estaré mejor que donde estoy", dijo Lewis. "Eso es todo."

Hasta ahora, la exempleada de Walmart no dice dónde irá a continuación.

La despedida de Lewis provocó miles de reacciones en TikTok, y muchos volvieron a compartir el video y comentaron para agradecer a Lewis por su servicio y felicitarla por el nuevo trabajo.

El despedida también llamó la atención de otros residentes de Morris, a unas 70 millas al suroeste de Chicago, quienes compartieron sus buenos deseos en un grupo comunitario de Facebook.

"¡Gail, fuiste una de las buenas! ¡Buena suerte en tu nueva aventura!" comentó un usuario.

"Buena suerte en tu futuro, Gail", dijo otro. "Fue un placer trabajar contigo y llamarte mi amiga. Te quiero mucho".

NBC Chicago contactó a Lewis y a la empresa Walmart para solicitar comentarios, pero aún no había recibido respuestas hasta el sábado por la noche.