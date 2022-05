“Hay fantasmas”: alcalde de Nueva York afirma que la Mansión Gracie está embrujada

Esto parece ser una misión para los Cazafantasmas. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, admitió el martes que la residencia oficial del alcalde, la Mansión Gracie de 223 años, está embrujada.

"No me importa lo que digan los demás, hay fantasmas allí, hombre", expresó el mandatario al locutor Michael Kay en YES Network tras lanzar la primera bola del juego entre los Yankees y los Toronto Blue Jays el martes, reportó el New York Daily News.

Kay preguntó si Adams ve "cosas moviéndose allí", a lo que el alcalde respondió: "Todo el tiempo". Luego se le preguntó si escucha pasos. "Escucha, se están arrastrando", dijo el alcalde.

EXISTEN REPORTES DE QUE VARIAS ESTRUCTURAS EN LA GRAN MANZANA ESTÁN EMBRUJADAS

Chirlane McCray, esposa del exalcalde Bill de Blasio, dijo que escuchó que el fantasma de Elizabeth Walcott-Gracie, hija del propietario original Archibald Gracie, habita el lugar.

"Nunca la he visto, pero hay momentos en que las puertas se abren y se cierran solas, y las tablas del piso crujen como si alguien estuviera caminando por las habitaciones", dijo a Metro en una entrevista de 2017.

Walcott-Gracie murió de apoplejía en la residencia en 1819, 20 años después de su construcción.

Gracie Mansion se construyó en 1799 como una casa de campo en una pintoresca curva del East River, a unas pocas millas al norte de lo que entonces era el extremo norte de la ciudad de Nueva York.

Un siglo después, la ciudad lo compró y lo incorporó al Parque Carl Schurz en el actual barrio de Yorkville del Upper East Side. Fue utilizado como Museo de la Ciudad de Nueva York antes de convertirse en la residencia oficial de la alcaldía en 1942.

La transcripción oficial del programa publicada por la Alcaldía no incluye la parte de la conversación sobre las apariciones fantasmales.