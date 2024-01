Mapache sobrevive de milagro luego que le prendieran fuego en una jaula

Un hombre supuestamente intentó prender fuego a un mapache durante el fin de semana en Quincy, Massachusetts, dijo la policía el miércoles.

El incidente ocurrió el sábado en el patio trasero de una casa en Royal Street, dijo la policía de Quincy.

Cuando llegaron los agentes, vieron a dos vecinos discutiendo, dijo la policía, y agregó que también vieron un mapache vivo pero con presuntas quemaduras en una jaula.

El video obtenido por los agentes mostraba a Andrew Chieu, de 63 años, prendiendo una lata, dijo la policía. Luego supuestamente se le vio colocando la jaula con el mapache encima de la lata mientras el fuego se intensificaba.

El mapache fue llevado a un hospital de animales en Quincy para recibir tratamiento, dijo la policía. El animal sobrevivió, pero se desconoce de inmediato el alcance de sus heridas.

Chieu fue arrestado y acusado de crueldad animal. Fue procesado el martes. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar sobre los cargos.