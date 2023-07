“Confiaba en él” pero habría instalado una cámara en el baño de su trabajo

MCALLEN - Easton Rae Villarreal, de 22 años, fue arrestado el pasado miércoles 5 de julio en la Ciudad de McAllen por presuntamente instalar una cámara en el baño de su lugar de trabajo. Ahora el joven enfrenta cargos relacionados a grabaciones visuales invasivas y una fianza de $8,000.

Por su parte, Sandy Arredondo, quien es la propietaria del lugar, dice estar sorprendida pues el joven trabajó con ella por tres años. Sin embargo, un día descubrió algo que asegura jamás se imaginó. Ella pretendía probarse una ropa cuando notó que el sacudidor estaba en una posición extraña. Cerca, dice, había una cámara.

Después de este descubrimiento trató de mostrarse como si nada hubiera pasado. "Me sentí bien mal. No sabía qué hacer. Me sentí asustada, pues tantos años. La verdad no pensé que fuera capaz de hacer algo así", dijo Sandy.

El video de las cámaras de seguridad muestra cómo el empleado estaba viendo desde sus dispositivos lo que sucedía dentro del baño y al ver que su empleadora tapa la visibilidad, este reacciona. Los videos de días anteriores al suceso fueron evidencia para las autoridades.

Dmitry Bestuzhev, especialista seguridad cibernética, explica que nuestros teléfonos nos pueden ayudar a descubrir cámaras escondidas. "Cuando existe una cámara grabando se ve una luz infrarroja. Para el ojo humano no se puede percibir pero la cámara lo capta".

Usted puede hacer la prueba con su control remoto, la luz roja no la puede ver a simple vista pero sí se aprecia una vez que activa la cámara del celular.