“Maldito cobarde”: hombre arremete con insultos contra estudiantes que usaban mascarillas

"¡Sigan asustados! ¡Sigan usando las máscaras, que ni siquiera funcionan!" se puede escuchar al hombre gritando en un video tomado el jueves pasado.

"Mira a este hombre adulto con una máscara", continúa, señalando al hombre detrás de la cámara. "¡Qué maldito cobarde!"

Ese video, y el hombre cuya diatriba capturó, ahora son objeto de una investigación por parte del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD), luego de que testigos dijeron que el hombre enojado estaba acosando a los niños en el estacionamiento de un centro comercial cerca de una escuela secundaria La Crescenta.

El LASD dice que está tratando de averiguar qué condujo al incidente grabado, donde el hombre parece estar abusando verbalmente de los estudiantes de secundaria por su decisión de usar una máscara para protegerse contra COVID-19.

Otro adulto intervino para grabar el final de la confrontación, y los investigadores ahora intentan identificar al hombre que despotricaba, a quien se puede ver en el video con pantalones cortos y una camiseta que dice "Tu máscara te hace ver estúpido".

La persona que tomó el video, que no quiso ser identificada más allá de su primer nombre, Ned, dice que trató de intervenir después de ver que gritaban a la pequeña multitud.

"Descubrí que hay niños", dijo Ned. "Vi a los adultos mirar, no hicieron nada en particular. Y él siguió adelante y se acercó a ellos".

Ned cree que el hombre de la camiseta apuntó a los estudiantes con mascarillas que salían de la Secundaria Rosemont. Entonces, el hombre anti-máscara se volvió hacia él.

"¡Mira a este hombre adulto con una mascarilla puesta!" dice en el video, siguiendo la declaración llamando a Ned un insulto e idiota.

"Mis hijos se ven obligados a usar una maldita mascarilla, ¡así que vete a la m--- tú!". le dice el hombre a Ned en el video, antes de afirmar falsamente que las máscaras "no funcionan" para reducir las probabilidades de contraer COVID-19 y llamarlas "maldito abuso infantil".

El LASD confirma que el hombre que despotricaba se fue antes de que los agentes llegaran al lugar.

“Cualquiera que tenga derecho a la primera enmienda, que no esté de acuerdo con algo que está sucediendo en este país, puede hacer lo que quiera”, dijo el capitán interino Robert Hahnlein, de la oficina de LASD de la Crescenta Valley. "Pero vamos a ver esto como un asunto criminal y ver si hay alguna violación".

Los padres, cuyos hijos no estuvieron involucrados, dicen que los niños que sí lo estuvieron también tienen derechos.

"¿Por qué el departamento del alguacil no tomó un informe de incidente, lo registró y trató a estos niños como las víctimas que son?" dijo Emily Lanigan.

“Esto era un adulto, sobre menores”, dijo Elia Silveyra, quien se desempeña como trabajadora social. “Protejo a los menores a diario, en mi trabajo. Y no se hizo así, hacia ellos”.

Ned, quien compartió el video en NextDoor, espera que el hombre enojado se calme.

“Respeto su libertad por no querer usar una mascarilla, puedo ver ese punto”, dijo. “Pero estos niños tienen la libertad de usar una mascarilla, si creen que los protege”.

El LASD también está en contacto con la policía de la ciudad y la escuela de Glendale, quienes están investigando al mismo hombre por arrebatos similares.

