Madre pide ayuda tras atropello y fuga que dejó a su hijo en estado crítico

LOS ÁNGELES - Una madre está pidiendo la ayuda del público para identificar al conductor que se dio a la fuga y dejó a su hijo con lesiones de las que los médicos dicen que probablemente nunca se recuperará.

Luis Varela, de 29 años, fue atropellado el 11 de noviembre mientras caminaba por un cruce peatonal marcado en Wilshire Boulevard en Park View Street en el vecindario Westlake de Los Ángeles. El hombre quedó inconsciente y solo salió del coma en los últimos días, dijo su madre, Alma Varela.

“Está en muy mal estado. Él no habla. Solo mueve la boca. No abre los ojos. No está bien”, dijo el jueves Ama Varela, desconsolada.

Agregó que los médicos le dijeron que su hijo probablemente nunca se recuperará.

Su madre dijo que Luis Varela había llegado a Estados Unidos hace ocho años desde Guatemala y trabajaba en la construcción. Los detectives no tienen muchas pistas sobre quién lo impactó, aparte de un testigo que describe el vehículo del conductor como un SUV gris oscuro.

La policía ofrece una recompensa de $25,000 por información que conduzca al arresto y condena de la persona responsable. Se solicita a quienes tengan información que llamen al detective Juan Campos al 213-486-0755 o envíen un correo electrónico 31480@LAPD.online.