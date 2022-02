“Prometía residencia, ciudadanía”, la acusan de fingir ser agente migratorio y cobrar miles de dólares

MIAMI, Florida - Una mujer está acusada de hacerse pasar por una agente de inmigración para defraudar por miles de dólares a varias personas, prometiéndoles residencia y ciudadanía de Estados Unidos, según informó la policía.

Isabel Robaina, de 55 años, salió la noche del miércoles de la cárcel tras pagar una fianza, luego de ser acusada de fraude y de hacerse pasar por una agente federal.

Sandra Acebo asegura que es una víctima de Robaina, quien supuestamente se hacía pasar por agente federal.

“Ella se me acercó al ver que yo era una persona mayor y me pidió que por favor que la enseñara. Que ella era nueva en el campo religioso, y yo le dije que sí, que no tenía problemas para enseñarla”, contó Acebo.

Fue así como comenzó su vínculo con Robaina, durante una celebración religiosa.

“Me dice que ella era una alta funcionaria de inmigración. Que era una supervisora de inmigración y una agente federal”, dijo Acebo.

En ese momento, Acebo escuchó y creyó toda su historia, sobre “que ella había tenido cáncer en la cabeza... que Orula la salvó”.

Robaina comenzó a visitarla y a través de la mujer comenzó a conocer a muchos santeros. De ese modo se habría ganado la confianza de otros religiosos en el oeste de Hialeah.

“A todo el mundo le prometía residencia, ciudadanía y que le iba a traer a los familiares de Cuba para acá”, dijo Acebo.

Todo a cambio de miles de dólares. Sin embargo, comenzó a pasar el tiempo y las personas no veían ningún avance en sus casos.

“Una amiga mía fue la que se percató y me dice: ella no trabaja en inmigración, porque nadie de inmigración pide dinero cash”, dijo Acebo.

La mujer decidió alertar a las presuntas víctimas y todos contactaron a la policía.

“Ella [Robaina] en este momento está presa y enfrenta cargos por hacerse pasar como una agente federal”, dijo el sargento Yoshua Garfinkel, del Departamento de Policía de Hialeah.

Según la policía, para engañar a sus víctimas la mujer portaba una placa falsa. Robaina también podría enfrentar cargos federales.