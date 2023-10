Madre salvadoreña en Virginia exige justicia tras estar detenida por ICE durante 6 años

Una madre salvadoreña buscó asilo en Estados Unidos para huir de la violencia y de supuestas acusaciones falsas–pero la que pensó que sería una tierra de protección y oportunidades se convirtió en su cárcel por seis años.

Tras ser liberada y desde su hogar en Virginia, habló el miércoles ante las cámaras de Telemundo 44.

Jessica Patricia Barahona-Martínez ahora goza de una libertad que le costó muchas lágrimas y años de su vida. Exige justicia no solo por ella, si no por otros muchos migrantes que podrían estar detenidos injustamente en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Barahona-Martínez dijo que decidió pedir asilo en Estados Unidos tras vivir una pesadilla en su natal El Salvador.

“Me acusaron de que yo pertenecía a la pandilla de 18, algo que no es cierto. Yo siempre sostuve mi inocencia. Lamentablemente en mi país hay mucha corrupción”, dijo.

Tras permanecer presa 10 meses en la cárcel de Ilopango, ella ingresó a territorio estadounidense en mayo de 2016.

En su solicitud de asilo se citan dos motivos: persecución criminal y discriminación sexual.

“Yo estaba yendo lo que es a las firmas y todo tal cual a mí me dijeron que tenía que hacer”, relató Barahona-Martínez.

Ella dijo que religiosamente se presentaba a sus citas con inmigración, hasta que en junio de 2017 la detuvieron.

“Ellos jamás me dijeron el por qué me estaban arrestando. Ahí empieza mi calvario nuevamente… porque empiezo a revivir lo que tiempo atrás a mi me había sucedido”, continuó.

Con el tiempo, Barahona-Martínez se enteró del motivo de su encarcelamiento: una alerta roja de INTERPOL relacionada a los cargos presentados en El Salvador de sus supuestos nexos con pandillas.

“Me estás arrebatando lo que yo más amo que son mis hijos y me llevas no sé para donde”, dijo Barahona-Martínez entre lágrimas.

La salvadoreña pasó años en dos centros de detenciones de Virginia, y luego asegura que sin justificación alguna fue trasladada en octubre de 2020 al centro de procesamiento de ICE en Louisiana.

“Yo pase por un tiempo que yo no quería salir ni de la celda por el miedo que yo tenía a que algo me fueran a hacer”, dijo.

La defensa de Barahona-Martínez dijo que la salvadoreña solo tuvo una oportunidad en seis años para pedir ser juzgada en libertad y le fue negada.

“El caso de Jessica es especialmente horrible… pero refleja lo que vemos con muchos migrantes que están pasando por el proceso de remoción de este país”, dijo My Khanh Go, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Además, su solicitud de asilo fue negada tras una apelación del gobierno federal.

“Nosotros intercedimos por ella ante el gobierno y ofrecimos evidencia que indicaba que los cargos presentados en El Salvador son falsos. Y además, que la alerta roja de INTERPOL fue eliminada poco después”, agregó Khanh Go.

Gracias a la petición realizada por la ACLU, un juez concedió la libertad a Barahona-Martínez a finales de septiembre, alegando que se demostró que la prolongada detención de la salvadoreña estaba violando el debido proceso.

“[Pido] que se haga justicia, que no metan tanta gente en lugares donde no corresponden sin antes investigar muy bien el proceso de cada persona. Porque en mi persona se ha hecho tanta injusticia”, afirmó.

La defensa de la salvadoreña ha solicitado la reapertura de su caso de asilo.

Telemundo 44 cuestionó a ICE sobre lo ocurrido, y la agencia nos remitió a una persona que está manejando el caso, pero aún no hemos obtenido más detalles.