En indulto de pavos, Biden bromea sobre “ola roja” tras elecciones

WASHINGTON — Llegó la temporada festiva de fin de año a la Casa Blanca, con un evento en que el presidente Joe Biden simbólicamente “perdonó” a un pavo del Día de Acción de Gracias, la llegada del árbol de Navidad oficial y una cena para los soldados en una base militar.

Los pavos, llamados “Chocolate” y “Chip” y cada uno de un peso cercano a 50 libras fueron llevados a Washington el sábado procedentes de Carolina del Norte y pernoctaron en el Hotel Willard, cerca de la Casa Blanca, antes de la ceremonia del lunes.

Ante una multitud de cientos de personas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, Biden bromeó un poco con el resultado de las legislativas del pasado 8 de noviembre, cuando los republicanos no lograron arrasar con la gran "ola roja" que predijeron algunas encuestas.

El líder demócrata dijo que la única “ola roja” que habrá en Acción de Gracias será si su perro Commander derrama la salsa de arándanos.

“Esto es Estados Unidos de América, no hay ni una sola cosa que no podamos hacer si no estamos juntos”, concluyó Biden, a lo que recibió el glugluteo de “Chocolate” como respuesta.

Luego, se enserió y le pidió a todos los ciudadanos vacunarse contra COVID-19 antes de las fiestas, reflexionar y “estar agradecidos por lo que tenemos”. “Este es un momento especial en el mejor país del mundo, así que demos las gracias”, expresó el mandatario.

Las festividades se dan luego de un ajetreado fin de semana para la familia presidencial y un resultado electoral donde al Partido Demócrata de Biden le fue mejor de lo esperado. Los demócratas se quedaron con el control del Senado y si bien los republicanos tomaron la Cámara de Representantes, fue por estrecha mayoría.

Estas son las recomendaciones para que reine la armonía.

Biden y su esposa Jill partirán de Washington el martes para pasar el Día de Acción de Gracias en la isla de Nantucket en Massachusetts, como hacen todos los años. Este fin de semana tuvieron la boda de su nieta Naomi Biden en la Casa Blanca el sábado y luego un "brunch" el domingo para festejar los 80 años del mandatario.

Por su parte, Jill Biden recibió el envío del árbol de navidad oficial de la Casa Blanca. El árbol de 18 pies proviene de Pensilvania, el estado donde se crió la primera dama.

Grupos de voluntarios llegaron el lunes a la mansión presidencial a fin de ayudar a decorarla para las Navidades.

Desde hace 75 años, el presidente estadounidense perdona a algún ave de esta especie que protagoniza el plato principal de las festividades de Acción de Gracias. Esta es la segunda vez que Biden participa en el tradicional indulto.

Harry Truman (1945-1953) se convirtió en el primer presidente en recibir un pavo de la Federación Nacional del Pavo, pero no fue hasta 1989 cuando el entonces presidente George H. W. Bush (1989–1993) inauguró la tradición de indultarlos.