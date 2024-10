Acusan de asesinato a sospechoso de provocar un incendio que dejó tres muertos en DC

Un sospechoso fue acusado de asesinato y de provocar un incendio un día después de que dos personas mayores y una mujer de unos 30 años murieran en un incendio en una casa en el sureste de DC.

Robert Simpson, de 56 años, fue arrestado y acusado, anunció la policía de DC en una conferencia de prensa el lunes.

El incendio ocurrido la madrugada del domingo en la cuadra 3400 de la calle 23 SE cobró la vida de una mujer de 85 años, a un hombre de 64 años y a una mujer de 34 años. La mujer de 85 años fue trasladada de urgencia a un hospital y murió el lunes por la mañana, explicaron las autoridades.

La policía cree que el sospechoso y la mujer de unos 30 años tenían una relación anterior.

La jefa de policía Pamela Smith calificó la tragedia como el resultado de un ataque de violencia doméstica.

"Es claramente un caso de violencia doméstica en el que tres personas perdieron la vida por un conflicto interpersonal sin sentido", detalló.

LA POLICÍA RESPONDIÓ A LA CASA 3 VECES ANTES DEL INCENDIO

Los funcionarios de DC fueron llamados a la casa tres veces en las horas previas al incendio. Primero, los residentes informaron alrededor de las 7:05 p.m. del sábado que alguien rompió una ventana. La policía tomó un informe, el sospechoso ya no estaba en el área y los oficiales se fueron, explicó el capitán Jeffrey Wade en la conferencia de prensa.

Aproximadamente dos horas después, alrededor de las 9 p.m., los oficiales regresaron para recibir un informe de un incendio en la parte trasera de la casa. Llegaron y vieron que el fuego en un bote de basura ya estaba extinguido. Los residentes le dijeron a la policía que Simpson había provocado el incendio intencionalmente.

Durante la noche, alrededor de las 3:40 a.m. del domingo, un residente llamó a la policía y dijo que Simpson la había agredido ese mismo día. No tenía signos de lesión y no necesitaba atención médica, explicó Wade. Los oficiales permanecieron en la casa durante más de una hora y transmitieron información sobre Simpson a los oficiales de patrulla.

Aproximadamente a las 5:30 a.m., se llamó a los bomberos y servicios médicos de emergencia de DC al incendio y llegaron en cuestión de minutos. El hombre de 64 años y la mujer de 34 años fueron declarados muertos, y la mujer de 85 años fue llevada a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida.

Simpson fue encontrado y arrestado alrededor de las 6 a.m. en la cuadra 1500 de Mississippi Avenue SE, aproximadamente a una milla de distancia. Anteriormente vivía en la casa donde inició el incendio, agregaron las autoridades.

"Es realmente un evento devastador", subrayó el jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia, John Donnelly, en la conferencia de prensa. Dijo que han pasado aproximadamente 14 años desde que un incendio en DC mató a tanta gente.

Los investigadores creen que Simpson usó algún tipo de acelerante cuando inició el incendio. La investigación está en curso.

Los oficiales que respondieron a la casa se fueron porque necesitaban responder a otras llamadas, dijeron Wade y Smith.

"Necesitábamos poner esas unidades en servicio para responder a las llamadas de radio", concluyó Wade.