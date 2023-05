Acusan de abuso infantil y asesinato a un hombre tras la muerte del hijo de 16 meses de su novia

Un niño hispano de 16 meses murió al parecer a causa de heridas que sufrió a manos del novio de su madre en Silver Spring, Maryland, en marzo, y el sospechoso enfrenta cargos criminales.

Según documentos de la corte, luego de más de 24 horas con vómitos y malestares continuos, el niño, Zavier Girón, fue llevado a un hospital inconsciente y fue declarado muerto en la sala de emergencias.

El novio de la madre del menor, Marlon Adilson Meléndez, de 28 años, fue arrestado y enfrenta cargos por abuso infantil en primer grado y asesinato en segundo grado.

Los Detectives de Delitos Mayores del condado Montgomery entrevistaron a Seleny Yaxmin Girón, la madre del niño. Según las autoridades, ella dijo que su hijo no se había sentido bien y cuando se despertó a las 4 a.m. el 11 de marzo, descubrió que el niño no respiraba y llamó al 911.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones revelaron que el cuerpo del menor tenía golpes y rasguños visibles.

Sin embargo, fue la autopsia que presentó más detalles: el cuerpo presentaba fractura del hueso fémur de la pierna derecha con una dislocación severa del hueso. También tenía varias costillas rotas en varias fases del proceso de sanación. Además, el pequeño habría sufrido un sangrado cerebral, una perforación en el intestino delgado que filtraba líquido hacia el abdomen, y una infección que se cree le causó la muerte.

El forense determinó que dicha perforación del intestino ocurrió debido a un golpe con un objeto contundente que tuvo lugar durante las 24 horas previas a la muerte del menor.

De acuerdo con los documentos judiciales, Meléndez no es el padre biológico de la víctima y vivía con la madre del menor, y la víctima en un apartamento en Silver Spring.

Telemundo 44 intentó conversar con Girón pero ella no se encontraba en la vivienda.

Mediante revisiones a los teléfonos celulares de Girón y Meléndez, los investigadores determinaron que el sospechoso aparentemente abusaba físicamente y verbalmente de Girón, llegando incluso a amenazarla de muerte.

Además entre la evidencia, los investigadores supuestamente encontraron un video de seguridad que muestra cómo Meléndez maltrataba a la víctima en un restaurante mientras la madre no estaba en la mesa.

El sospechoso se encuentra tras las rejas y los vecinos de la pareja dijeron el martes que nunca escucharon peleas o discusiones en el apartamento. Agregaron que no vieron actitudes violentas del sospechoso.

El caso sigue bajo investigación.