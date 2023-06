Agente del condado Charles atropella mortalmente a un peatón en Waldorf

Un agente del alguacil en el condado Charles en Maryland atropelló mortalmente a un peatón el miércoles, informaron las autoridades.

El nombre del hombre que murió no se publicó de inmediato. Las autoridades dijeron que estaban tratando de comunicarse con su familia.

La Oficina del Alguacil del Condado Charles indicó que el agente estaba trabajando y manejando en la cuadra 3600 de Crain Highway en Waldorf sobre las 4 a.m. cuando impactó al peatón. El área queda en frente del St. Charles Towne Center.

El uniformado trató de salvar al hombre.

“Esta es una situación triste. El oficial simplemente no vio al peatón. Inmediatamente cuando lo impactó, trató de ayudar. Se bajó del auto, pidió asistencia médica e hizo todo lo que pudo para prestar ayuda, pero desafortunadamente, el peatón fue declarado muerto”, dijo Diane Richardson, la portavoz de la oficina del alguacil.

El Jefe Troy Berry dijo que se trataba de un “incidente desgraciado” y que se estaba investigando el accidente.

De acuerdo a las autoridades, el agente dijo que era difícil ver en el momento del choque. Había intentado girar donde estaba el hombre en la carretera.

Un zapato y un marcador de evidencia amarillo luego se podían observar cerca de una patrulla.

Diane Marshall, una residente de Waldorf, dijo que cruza Crain Highway y Smallwood Drive todos los días. Sabe de tres personas que han muerto en el área.

“Hasta cuando hay una luz que dice que está seguro cruzar, no siempre me siento segura, porque esos carros a veces no paran en las luces rojas”, dijo Marshall.

Residentes de la zona dijeron que peatones con frecuencia cruzan la calle en el medio de la cuadra en vez de bajar hasta el semáforo.

Aún se investiga la causa del atropello.

Parte de Crain Highway se cerró y se desvió el tráfico.

“Todos somos humanos, pero ellos tienen un deber adicional de ser hasta más seguros”, dijo Marshall.

Se solicita a cualquier persona con información relevante a contactar a la oficina del alguacil.