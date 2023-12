Alexandria publica resumen de un estudio económico del plan para el estadio nuevo de los Wizards y Capitals

El viernes por la noche, al comienzo del fin de semana festivo, la ciudad de Alexandria le dio un regalo de última hora al público: un resumen de su análisis financiero del plan para construir un nuevo estadio de $2,000 millones en Potomac Yard.

Los economistas contratados por la ciudad afirman que creará miles de puestos de trabajo y miles de millones en ingresos en todo el estado.

Los 30,000 empleos previstos en Virginia incluyen los puestos creados directa e indirectamente por el estadio.

El plan propone crear un nuevo estadio para los Capitals y los Wizards de Washington. Se espera que estos equipos paguen unos $403 millones, aproximadamente una cuarta parte del coste, pero la mayor parte se financiará con $1,500 millones en bonos emitidos por la ciudad y el estado.

Según el plan, anunciado a principios de este mes, esos bonos se amortizarán con los ingresos adicionales recaudados por las empresas en la zona del estadio.

El nuevo análisis prevé unos ingresos anuales de $7,900 millones en todo el estado, pero no explica cómo se generarán.

El resumen detalla que el estadio se usará por 221 noches. La Liga Nacional de Hockey Hielo (NHL, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Baloncesto Nacional (NBA) juegas 82 partidos durante sus temporadas (aproximadamente 40 partidos en casa). Sin considerar partidos de pretemporada o de posibles playoffs, hay más de 100 noches libres para eventos no de los equipos. Esa figura no incluye los 115 eventos que se tendrán que programar en un lugar separado para las artes escénicas. El análisis no indica cuántas personas tendrían que asistir, cuánto tendrían que pagar ni cuántos restaurantes, apartamentos o negocios tendrían que estar ocupados para cumplir con la predicción.

Es posible que esas respuestas estén en el informe completo, pero el viernes por la tarde sólo se publicó un resumen. Puedes leerlo aquí.