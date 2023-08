“Nueva era”: Un análisis de sangre podría detectar el Alzheimer

Los investigadores afirman que un simple análisis de sangre realizado mediante un pinchazo en el dedo podría cambiar la forma de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, permitiendo a los pacientes detectar la enfermedad precozmente y desde la comodidad de su hogar.

"Esta es realmente la edad de oro de la investigación del Alzheimer", afirmó Dean Brenner, miembro de la junta directiva de la Asociación de Alzheimer, que perdió a su madre a causa de la enfermedad que perturba la mente en 2018.

"Por fin estamos en una nueva era en la que hay tratamientos, en la que el médico no dice -como me dijo un médico una vez- 'Oye, lo sentimos mucho. No podemos hacer nada'", indicó Brenner.

Un estudio reciente demuestra que un simple pinchazo en el dedo, similar al que se realiza a los diabéticos, podría ayudar algún día a diagnosticar el Alzheimer. Este examen no invasivo podría realizarse en casa y enviarse posteriormente a un laboratorio.

"Una prueba de punción en el dedo sería rápida, barata y, con suerte, concluyente para identificar, en una fase temprana, quién padece Alzheimer", detalló Brenner.

Según los investigadores, la nueva prueba tuvo una precisión superior al 85% a la hora de identificar cambios relacionados con la enfermedad.

Aunque todavía es necesario investigar más antes de solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), Brenner se muestra esperanzado.

"Estoy seguro de que esto no es ciencia ficción. Es algo que deberíamos ver en los próximos cinco años", aseguró Brenner.

En la actualidad, para diagnosticar el Alzheimer, los médicos recurren a exámenes físicos y neurológicos, así como a pruebas diagnósticas e imágenes cerebrales, que pueden resultar dolorosas y caras.

El examen del pinchazo en el dedo mejoraría drásticamente las pruebas y podría conducir a diagnósticos más tempranos, lo que es clave a medida que se disponga de más tratamientos.

Una persona muy mayor que vive en una residencia de ancianos no es en realidad la cara del Alzheimer. Es tu vecino, es tu compañero de trabajo, es un ser querido, un abuelo, un padre, una tía, un tío, un primo", añadió Brenner.

Justo el mes pasado, la FDA aprobó plenamente un medicamento llamado Leqembi que ha demostrado ralentizar la progresión de la enfermedad. Otros fármacos aprobados sólo actúan sobre los síntomas.

Pero los medicamentos deben administrarse en las primeras fases de la enfermedad para ser eficaces, por lo que la detección precoz es clave, y análisis de sangre como éste serían extremadamente beneficiosos.