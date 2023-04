Arrestan a hombre que habría abusado a dos niñas de 12 años en DC

Un hispano fue arrestado en el Distrito por presuntamente abusar sexualmente de dos niñas con quienes habría mantenido contacto a través de redes sociales.

Luis Quevedo, de 19 años, presuntamente habría cometido los delitos en una residencia de Columbia Heights. Los documentos de la corte describen detalles explícitos de encuentros con las presuntas víctimas de tan solo 12 años de edad.

Las niñas relataron a las autoridades el momento en el que aparentemente el joven las habría forzado a tener relaciones sexuales sin consentimiento, en hechos aislados ocurridos entre agosto de 2022 y febrero de 2023.

Cuando todo empezó, el acusado tenía 18 años.

Ambas víctimas tuvieron contacto con el presunto agresor a través de redes sociales. Según documentos de la corte, el sospechoso habría consumado los delitos aparentemente en la habitación y litera que compartía con su hermana.

Por estos hechos, Quevedo enfrenta dos cargos de abuso sexual infantil en primer grado.

Para vecinos del sector, los delitos se están tornando habituales.

“Siempre aquí en esta parada siempre hay hombres como el que estaba en la mount pleasant este fin de semana, con las cosas privadas afuera y todo, están pasando muchas cosas”, dijo la residente María Flores.

Según el Departamento de Policía Metropolitanana, en lo que va de año, se ha registrado un incremento de 62% en los casos de abuso sexual comparado con el mismo periodo del año anterior – al menos 47 abusos este año en DC.

Pero la prevención en lo relacionado a casos como este empieza desde el uso que le dan los menores a las redes sociales y la supervisión que tengan al respecto.

“Mi hijo no lo dejó ver redes sociales. No tiene Facebook, no tiene eso, por lo mismo, hay que cuidar la privacidad de los niños”, dijo una residente del sector.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda que los padres le expliquen a sus hijos la necesidad de evitar el contenido explícito, lo que significa el acoso cibernético y cómo identificarlo, supervisar el uso de redes a través de dispositivos compartidos y estar atento a la actividad en sitios riesgosos.

Abril es precisamente el mes nacional de prevencion del abuso infantil, en el que autoridades invitan a estar alerta de los comportamientos y señales que puedan dar los jóvenes de que algo inusual puede estar pasando.