Atropello mortal en la I-270 del condado Montgomery ocasiona retrasos en el tráfico

Una persona que caminaba por la Interestatal 270 murió la madrugada del viernes, lo que ocasionó el cierre de los carriles en dirección norte cerca del Intercounty Connector (ICC) en Gaithersburg, informaron funcionarios del condado Montgomery.

La víctima fue arrollada alrededor de las 5:40 a.m., anunció el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Montgomery. Su nombre no fue revelado de inmediato. No está claro por qué caminaban por la transitada carretera.

Las autoridades cerraron los carriles en dirección norte entre las salidas 8 y 9. Está cerca de la frontera entre Rockville y Gaithersburg.

Todos los carriles de circulación reabrieron, pero los retrasos persistían a las 8 a.m., según el Programa de Coordinación de Operaciones de Transporte del Área Metropolitana (MATOC, en inglés).

Inicialmente, las autoridades dijeron que los conductores deberían buscar rutas alternativas.

Quédate con Telemundo 44 para obtener más información sobre esta historia en desarrollo.