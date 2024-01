Biden y Harris se unen para hacer campaña por el derecho al aborto en Virginia

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris compartirán escenario el martes en Manassas, Virginia, mientras hacen campaña por el derecho al aborto, un tema principal para los demócratas en unas elecciones que se espera incluyan una revancha con Donald Trump, el expresidente republicano.

A Biden y Harris se unirán sus cónyuges, la primera dama Jill Biden y el segundo caballero Doug Emhoff. Es la primera vez que los cuatro aparecen juntos desde que comenzó la campaña, un reflejo de la importancia que los demócratas están dando al aborto este año.

Harris estuvo en Wisconsin el lunes para conmemorar el 51 aniversario de Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto en todo el país. La decisión fue revocada hace dos años y Trump ayudó a allanar el camino al nominar a tres jueces conservadores para la corte durante su mandato. Recientemente dijo que estaba "orgulloso" de su papel.

“¿Orgulloso de que las mujeres de nuestra nación estén sufriendo?”, cuestionó Harris. “¿Orgullosa de que a las mujeres se les haya privado de una libertad fundamental? ¿Orgulloso de que los médicos puedan ser encarcelados por atender a sus pacientes? ¿Que las mujeres jóvenes hoy tienen menos derechos que sus madres y abuelas?”.

Wisconsin fue la primera parada de Harris en lo que se espera sea una gira nacional centrada en el aborto, que describió como una parte integral de la tradición de libertad personal del país.

“En Estados Unidos no se puede dar libertad. No debe concederse. Es nuestro por derecho”, afirmó. "Y eso incluye la libertad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, sin que el gobierno te diga qué hacer".

Algunos escaños de la Asamblea General de Virginia están en juego en las elecciones del 7 de noviembre, y la mirada de la legislatura hacia temas como el aborto podrían ser exponencialmente distintas dependiendo de quien se alza con el control de la cámara y el senado local.

Harris compartió historias de mujeres que abortaron en los baños o desarrollaron sepsis porque los médicos les negaron ayuda, preocupados por violar las restricciones al aborto.

"Esto es, de hecho, una crisis sanitaria", expresó. "Y no hay nada en esto que sea hipotético".

El aborto también es el tema central del nuevo anuncio televisivo de Biden en el que aparece el Dr. Austin Dennard, un obstetra y ginecólogo de Texas que tuvo que abandonar su estado para abortar cuando se enteró de que su bebé tenía una enfermedad mortal llamada anencefalia.

“En Texas, estás obligada a llevar ese embarazo, y eso se debe a que Donald Trump anuló Roe v. Wade”, indicó Dennard.

Aunque los demócratas quieren restaurar los derechos que se establecieron en Roe v. Wade, no hay ninguna posibilidad de lograrlo con la composición actual de la Corte Suprema y el control republicano de la Cámara. Sin embargo, han tenido éxito en campañas a nivel estatal cuando el tema del aborto está en la boleta electoral.

"Necesitamos que el pueblo estadounidense siga haciendo oír su voz", dijo Biden en una reunión de su grupo de trabajo sobre derechos reproductivos el lunes.

La Casa Blanca está presionando contra los límites de su capacidad para garantizar el acceso al aborto. El lunes, anunció la creación de un equipo dedicado a ayudar a los hospitales a cumplir con la Ley Federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, que requiere que los hospitales que reciben dinero federal brinden tratamientos que salven vidas cuando un paciente está en riesgo de morir.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que reforzaría la capacitación en los hospitales sobre la ley y publicaría nueva información sobre cómo presentar una queja contra un hospital.

Algunos grupos de defensa han criticado al HHS por no responder con suficiente agresividad a este tipo de quejas. La semana pasada, The Associated Press informó que los funcionarios federales no encontraron ninguna violación de la ley cuando un hospital de Oklahoma ordenó a una mujer de 26 años que esperara en un estacionamiento hasta que su condición empeorara para calificar para un aborto de su embarazo no viable.

Si bien Harris y los demócratas han adoptado el aborto como un tema de campaña, los republicanos se están alejando o pidiendo una tregua, por temor a provocar más reacciones negativas de los votantes.

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur que se postula para la nominación presidencial republicana, hizo recientemente un llamado a “encontrar consenso” sobre el tema divisivo.

“Por mucho que sea provida, no juzgo a nadie por ser proelección, y no quiero que me juzguen a mí por ser provida”, afirmó durante un debate primario en noviembre.

Trump se ha atribuido el mérito de ayudar a revocar Roe v. Wade, pero se ha opuesto a leyes como la prohibición de los abortos después de seis semanas en Florida, que fue firmada por el gobernador Ron DeSantis, quien abandonó la carrera por la nominación republicana durante el fin de semana.

“Hay que ganar las elecciones”, señaló Trump durante una reciente reunión pública en Fox News.

La Casa Blanca ha recurrido repetidamente a Harris, la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta, para que exponga sus argumentos sobre el aborto. Su franqueza contrasta con el enfoque más reticente de Biden. Aunque es un partidario del derecho al aborto desde hace mucho tiempo, menciona el tema con menos frecuencia y, a veces, evita usar la palabra aborto incluso cuando habla del tema.

Jamal Simmons, exdirector de comunicaciones de Harris, dijo que el aborto "enfocó su atención y su oficina de una manera que nunca antes lo había hecho".

“El presidente y el vicepresidente apelan a diferentes sectores del partido”, aseguró Simmons. "Son fuertes como equipo".