Buscan al sospechoso de agarrar a una mujer que caminaba en Prince William y agredirla sexualmente

La policía busca a un hombre por la agresión sexual de una mujer que caminanba por un vecindario en el condado Prince William.

Según la policía, el crimen ocurrió el sábado a eso de las 11:30 p.m. La víctima, una mujer de 35 años, al parecer iba caminando entre Fairmont Avenue y Anvil Drive, una zona rodeada por locales comerciales y edificios residenciales, cuando un sujeto desconocido supuestamente la agarró y logró someterla, de acuerdo a las autoridades.

El recuento de la víctima compartido por la policía detalló un forcejeo entre matorrales en el que el agresor al parecer forzó a la víctima a ingresar a los arbustos y la agredió sexualmente por al menos una hora.

El Teniente Jonathan Perok de la policía del condado Prince William dijo que después de la agresión, el sujeto huyó del lugar.

El incidente ha dejado a la comunidad entera en alerta.

“Por mi parte, yo en la noche no salgo por eso, porque me da miedo porque a veces he encontrado personas desconocidas”, afirmó la residente Ana Villalta.

El sospechoso fue descrito como un hombre hispano o asiatico, de contextura delgada, con el cabello corto que vestía una sudadera negra con capucha.

“Está difícil porque uno sale de trabajar y la verdad no sabe lo que le puede pasar a uno”, agregó una trabajadora de la zona.

“Hay muchas personas que no tienen carro y tienen que caminar y más en la noche”, dijo una vecina, Julia García. “Tienen que poner más seguridad, más cuidado porque sí es muy peligroso”.

Perok indicó que este tipo de agresión sexual cometida por un desconocido no ocurre con frecuencia en el condado. Agregó que este año, estos incidentes han bajado 61% con respecto al año anterior.

La comunidad puede hacer la diferencia en este caso. Las autoridades les piden que se comuniquen con ellos si tienen información o quizás un video de seguridad que pueda ayudar a hacer justicia para la víctima.