La policía incauta cocaína valorada en $3 millones en Prince George’s

La policía confiscó cocaína por valor de más de $3 millones en una casa en el condado Prince George's, Maryland.

Oficiales de la Unidad de Pandillas y la División Antinarcóticos del Departamento de Policía del Condado Prince George's ejecutaron una orden de registro en una casa en el área de Langley Park el 21 de diciembre.

En la residencia encontraron alrededor de 30 kilogramos de cocaína, 25 onzas de cocaína mezclada con fentanilo, 37 gramos de metanfetamina y más de $120,000 en efectivo.

"Puedo decir que en los 20 años que he sido miembro de este departamento de policía, para una unidad que no es una unidad de investigación a largo plazo que se centra únicamente en narcóticos, no he visto una incautación de esta cantidad", afirmó el subjefe, Zachary O'Lare.

La policía arrestó a Willians Quintanilla Beltrán, de 37 años, y lo acusó de múltiples cargos de drogas.

O'Lare indicó que las autoridades aún no han determinado si el sospechoso pertenece a una organización criminal.

Si tienes alguna información que ayude a esclarecer el caso, comunícate con la policía.