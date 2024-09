Comienza el juicio contra adolescentes que habrían golpeado mortalmente a un hombre en DC

Dos adolescentes que enfrentan cargos de asesinato en segundo grado fueron a juicio el jueves por supuestamente haber golpeado hasta la muerte a un hombre discapacitado de DC el otoño pasado.

Reggie Brown, de 64 años, estaba paseando por Georgia Avenue en octubre cuando un grupo de cinco chicas supuestamente lo atacó sin provocación, informaron los fiscales en las declaraciones iniciales.

Una de esas chicas tomó un video del ataque con su teléfono celular en el que el grupo parecía celebrar después del ataque, según los fiscales.

Brown enfrentó problemas de salud durante gran parte de su vida, pesaba solo 110 libras y le faltaban seis dedos debido al lupus. También estaba luchando contra el cáncer y le gustaba dar largos paseos por la noche, detalló su familia.

El 17 de octubre, un hombre aún no identificado atacó a Brown, como se ve en un video de vigilancia.

Cinco niñas, de entre 12 y 15 años, se unieron al ataque, explicaron los fiscales. El video de vigilancia las mostró pisoteando la cabeza de Brown contra el pavimento y azotándolo con su propio cinturón. El hombre murió poco después.

En el tribunal el jueves, la defensa de una de las niñas argumentó que no había estado involucrada en el ataque y que ni siquiera estaba allí. Su defensa argumentó que el caso se basaba en "pruebas poco fiables y poco confiables y en un video borroso" porque la policía estaba "bajo una gran presión para resolver este caso".

La defensa de la otra niña argumentó que "no todas las muertes son asesinatos u homicidios" y dijo que las pruebas no muestran una intención de matar o herir gravemente.

Por su parte, la hermana de Brown dijo que ha sido desgarrador escuchar lo que pasó su hermano.

"Estamos aquí porque queremos asegurarnos de que se haga justicia y que esto no le pase a ninguna otra familia", enfatizó Malda Brown.

"Todos en DC, en el noroeste superior, conocían a mi hermano pequeño, y él era una buena persona", afirmó. "Y que algo así le pase a él es simplemente perjudicar a todo el vecindario en DC".

Ella desearía que las dos niñas hubieran sido juzgadas como adultas y siente que DC necesita leyes más duras en lo que respecta a la delincuencia juvenil.

“Estos jóvenes están cometiendo delitos a sabiendas de que si cometen delitos mientras son menores de edad, no les va a pasar nada”, opinó. “Es lo que dicen en la calle: 'Oh, podemos cometer delitos porque no nos va a pasar nada'”.

Una tercera chica en el caso se declaró culpable de agresión el mes pasado. Las otras dos chicas tienen previsto ir a juicio en noviembre.

Si alguna de las cuatro chicas que están siendo juzgadas es condenada, permanecerá bajo la custodia del Departamento de Servicios de Rehabilitación Juvenil de DC hasta que cumpla 21 años.