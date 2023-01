Bebé Tips: Doctora ofrece consejos para combatir la obesidad infantil

Alteraciones en la genética, la alimentación, el ejecicio y las rutinas de sueño podrían predisponer a un niño a tener obesidad, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Uno de cada cinco niños en Estados Unidos ya ha sido diagnosticado. Sin embargo, hay algunas medidas que los padres pueden poner en práctica para mejorar la salud de los pequeños de la casa.

Según la doctora Verónica Deza, el aumentar la actividad física mediante proyectos extracurriculares, puede ser una solución.

"Puede inscribir a su niño en un programa después de la escuela o en un deporte de equipo. También puede sugerir que salgan en bicicleta o a correr y jugar con sus amigos".

Asimismo, la especialista resaltó que "el caminar a la escuela en vez de ir en auto" y pasear al perro son actividades que se pueden incorporar diariamente.

Deza también destacó los riesgos a los que se enfrentan los menores si no añaden el ejercicio a su rutina diaria.

"Si uno no hace ejercicio de forma regular, uno empieza a aumentar peso, uno no está quemando suficientes calorías lo que no crea un balance de energía", advirtió.

De acuerdo con los CDC, la falta de sueño también está vinculada al aumento de peso debido a que esto podría ocasionar que el niño coma más o sea menos activo físicamente debido a la falta de energía.

Por tal razón, la agencia recomienda "modelar un patrón de alimentación saludable, moverse más en familia y reemplazar el tiempo en pantalla con tiempo familiar" para mejorar la salud en los niños.

