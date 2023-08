Corte federal emite fallo que podría afectar casos de personas que participaron del ataque al Capitolio

Un tribunal federal de apelaciones ordenó el viernes una nueva sentencia para un hombre de Carolina del Norte que se declaró culpable de un delito menor en los disturbios del Capitolio, un fallo que podría afectar docenas de casos de bajo nivel en el enjuiciamiento masivo del 6 de enero de 2021.

La corte de apelaciones en Washington dictaminó que James Little fue sentenciado erróneamente por su condena por un delito menos grave tanto a tiempo en prisión como a libertad condicional, que es el seguimiento ordenado por la corte de los acusados que no están tras las rejas.

Little, quien ingresó al Capitolio pero no participó en ninguna destrucción o violencia, se declaró culpable en 2021 de un cargo que conlleva hasta seis meses tras las rejas. Fue sentenciado el año pasado a 60 días de prisión seguidos de tres años de libertad condicional.

Pero la opinión de 2-1 de la Corte de Apelaciones de EEUU para el circuito de DC estableció que la libertad condicional y el encarcelamiento “no pueden imponerse como una sola sentencia” por un delito menos grave, y agregó que “hay opciones separadas en el menú”. El juez Robert Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, disintió.

La decisión podría invalidar las sentencias de decenas de acusados del 6 de enero que recibieron lo que se conoce como “sentencia dividida” por un delito menos grave. Más de otros 80 acusados del 6 de enero han sido sentenciados tanto a prisión como a libertad condicional por el mismo delito menos grave que Little, según un análisis de Associated Press.

Sin embargo, el efecto práctico puede ser limitado, ya que es probable que casi todos ya hayan cumplido sus condenas en prisión hace mucho tiempo. El abogado de Little había pedido a la corte de apelaciones que simplemente ordenara el fin de su supervisión de la libertad condicional, ya que ya cumplió sus 60 días tras las rejas.

Un abogado de Little se negó a comentar el viernes. El Departamento de Justicia podría apelar la decisión. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Washington dijo: “Estamos revisando el fallo de la Corte y determinaremos nuestros próximos pasos de acuerdo con la ley”.

Algunos jueces que han impuesto tales sentencias en casos de delitos menores han enfatizado la necesidad de vigilar a los acusados del 6 de enero después de que hayan cumplido su condena para evitar que se involucren en tal conducta durante las próximas elecciones. Mientras están en libertad condicional, los acusados deben registrarse con un oficial de libertad condicional y seguir ciertas condiciones.

“La Corte no solo debe castigar a Little por su conducta, sino también asegurarse de que no vuelva a participar en una conducta similar durante las próximas elecciones”, escribió en un fallo el año pasado el juez que sentenció a Little, Royce Lamberth.

“Algún término de prisión puede servir a los objetivos retributivos de la sentencia. Pero solo un período de prueba a largo plazo es adecuado para garantizar que Little no se convierta en un participante activo en otro motín”, agregó.

El 6 de enero de 2021, Little fue al discurso del presidente Donald Trump antes de los disturbios y luego caminó hasta el Capitolio, donde golpeó a otros manifestantes con el puño y entró en la Galería del Senado, según los registros judiciales. Después de salir del Capitolio, él y otros oraron en los escalones del Capitolio y cantaron "We're Not Gonna Take It", de Twisted Sister, según documentos judiciales.

Más de 1,000 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios del 6 de enero. Más de 600 de ellos se han declarado culpables o han sido condenados tras juicios decididos por un jurado o un juez. Alrededor de 600 han sido sentenciados, con más de la mitad recibiendo penas de prisión que van desde tres días hasta 18 años.