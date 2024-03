Cuatro incendios provocados en casas vacías preocupan a vecinos

Hay un encanto pintoresco en una cuadra de Gallatin Street en Hyattsville, Maryland. Tiene una mezcla de residentes de toda la vida, vecinos nuevos y otros que aún están por llegar.

"Todas son personas muy agradables. Quiero decir, personas realmente agradables", dijo Fern Edwards, que vive en esa cuadra.

Pero a principios de esta semana, las cosas no eran tan pintorescas y tranquilas.

"A las cuatro de la mañana me despiertan todos estos camiones de bomberos", dijo Edwards. "Eso asusta".

Los bomberos del condado de Prince George dicen que hubo dos pequeños incendios el miércoles por la mañana en una casa y dos más en la casa al otro lado de la calle.

Ambas se encuentran actualmente vacantes. Edwards dijo que están en proceso de renovación en este momento, pero que mientras tanto, personas que necesitan refugio están llegando a las propiedades. Ella dice que está preocupada por su seguridad y la de sus vecinos.

El viernes, un contratista estaba allí para limpiar una de las propiedades. Entre los artículos que salieron: colchones, botellas e incluso un extintor de incendios, señales de que aquí vive alguien que no debería estar viviendo aquí. No hay electricidad ni calefacción en esta casa, por lo que no son las mejores condiciones de vida para nadie.

Eso es igualmente preocupante para los vecinos.

"Ellos son seres humanos, y nosotros también somos humanos, y necesitamos ayudarlos", dijo Edwards.

"Necesitamos algún tipo de refugio para ellos por aquí", dijo otro vecino.

Las casas ahora están tapiadas y el condado tiene una junta de reducción de molestias integrada por miembros del departamento de bomberos y del departamento de policía. Hay una legislación ante el consejo para compilar una lista de propiedades desocupadas.

Si bien no parece que estas propiedades vayan a estar vacías por mucho tiempo, es el ínterin lo que preocupa a los vecinos.

"Me da mucho miedo", dijo Edwards.

Todos los incendios están bajo investigación.