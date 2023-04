¿Dónde está Pamela? Familia pide ayuda para encontrar a menor desaparecida de Alexandria

La preocupación por una menor de edad desaparecida reina en un hogar hondureño de nuestra área, y aunque esta parece que se ha comunicado en par de oportunidades con su familia, la policía no da con su paradero.

Pamela García Cruz tiene 14 años de edad, y su madre y hermana se mantienen preocupadas porque el 14 de marzo la dejaron en la parada del autobús que la llevaría a su escuela y aunque la vieron montarse, no asistió al colegio. Desde entonces, no ha regresado a su casa.

“De la escuela ya me habían llamado de que ella ya no recibía clases. No entraba a la escuela, y yo le exigía que por qué razón no iba a la escuela, con quién se iba, y en eso sí me preocupaba mucho”, dijo Suany Cruz, la madre de la joven.

Pero esta no sería la primera vez que Pamela desaparece. Según cuenta su madre, en al menos dos ocasiones tampoco regresó a casa por un par de días sin justificación, y la vez anterior, incluso fue hallada por la policía.

Sin embargo, es la primera vez que se va por tanto tiempo y con una firme determinación.

En una nota de voz, la menor dijo: “Yo estoy bien y le quiero decir que no va a haber un punto en el que yo voy a regresar con usted. Quiero que ya no me busque”.

La menor se ha comunicado en un par de oportunidades vía instagram con su hermana, a quien le pidió hablar con su mamá.

“Pero la voz de ella estaba como agrumada, temerosa y luego empezó a llorar", dijo Katherine García, la hermana de Pamela. "No entendemos el por qué, porque si ella dice, 'Estoy bien', debería estar libremente”.

Pero la salud mental y la influencia de amigos pudieran ser factores importantes en esta historia.

“Ella se sentía como triste, abrumada, enojada casi con todo lo que le pasaba”, dijo la hermana de la menor.

Telemundo 44 le preguntó a la madre de Pamela si alguien la había influenciado a consumir drogas o algún tipo de sustancias que le podía haber causado un tipo de comportamiento errático.

“Nunca la vi, pero sí llegó un momento a la casa... bien mal. No sé qué sustancia estaba consumiendo ella, pero sí noté algo raro en ella. Cuando llegaba a la casa ya no era la misma”, dijo su madre.

Hasta la tarde del viernes, la policía de Alexandria no ha contestado una solicitud de información sobre el caso. Cualquier persona con información sobre el paradero de Pamela debe comunicarse con la policía al 703-746-4100.