Dónde ver los cherry blossoms en DC, Maryland y Virginia

¿Sabías que hay una palabra especial en japonés para describir la observación de los cerezos en flor? Es hanami, y no hay mejor manera de pasar unas horas en DC durante la temporada de los cerezos en flor.

Los cerezos más famosos de Washington DC situados a lo largo de Tidal Basin se están acercando a su punto máximo de floración, pero puedes ver hermosas flores en todo el DMV.

Entonces, ¡es hora de comenzar a planificar tu día perfecto y lleno de flores! Tal vez estés ansioso por ver el esplendor de los árboles de Tidal Basin, o tal vez prefiera evitar esas multitudes visitando otros lugares.

Los mejores lugares para ver los cerezos en flor en Washington DC

Tidal Basin

Al sur del National Mall

El epicentro de la fiebre primaveral de los cerezos en flor es Tidal Basin. El pico de floración se produce cuando el 70% de los árboles Yoshino en esta área tienen flores; es un espectáculo espectacular de ver, pero espere grandes multitudes. Lo mejor que puede hacer es tomar el transporte público, bicicletas o scooters y luego caminar por el sendero Tidal Basin Loop.

Pase por el área de bienvenida en West Basin Drive SW para comprar productos, refrigerios, actividades para niños, una estación de confort para mascotas y toda la información que necesita para disfrutar de los árboles. Durante el pico de floración, se presentarán presentaciones en vivo en el escenario ANA de 12 a 6 p.m.

Desde el agua

Los botes a pedal regresaron a Tidal Basin el 15 de marzo. Los alquileres están disponibles de 10 a. m. a 6 p. m. de lunes a viernes y de 9 a 6 p.m. los sábados y domingos. Cada barco tiene capacidad para cuatro personas (con un límite de peso de 805 libras). Un alquiler de una hora cuesta $38 entre semana y $40 los fines de semana. Durante la temporada de floración de los cerezos, los alquileres son únicamente sin cita previa; No hay reservas prepagas.

O agrega un toque de bebida a tu experiencia de remo con la línea de recorridos en barco de Sea Suite Cruises.

Como novedad este año, incluso puedes subir a bordo de un popular bar de DC en el Potomac. Whitlow's on Water está decorado al estilo de un bar tiki y listo para zarpar en excursiones turísticas privadas o visitas guiadas públicas, que comienzan en $24 por persona. El barco pasa entre los árboles que bordean el Potomac y ofrece una vista del Tidal Basin.

El pontón a pedales del Potomac Paddle Club, descrito como “un recorrido en bicicleta y un crucero con bebidas alcohólicas”, tiene opciones BYOB.

¿Prefieres remar en tu propio barco? Los recorridos por los cerezos en flor desde Thompson Boat Center en Georgetown y The Wharf Boathouse comienzan el 29 de marzo.

El Cherry Blossom Water Taxi ofrece recorridos de audio en su ruta turística Georgetown-Alexandria y en la ruta turística Georgetown-Wharf si descargas la aplicación. ¡Por supuesto, también puedes sentarte y simplemente disfrutar las vistas!

American University

4400 Massachusetts Ave. NW, Washington DC

El campus de la American University en el noroeste de DC es un arboreto designado con más de 3000 árboles de todo tipo, incluidas colecciones de cerezos.

Congressional Cemetery

1801 E St. SE, Washington, DC

Este cementerio apto para perros tiene cerezos de Okame (Taiwán), que florecen temprano, y cerezos de Kwanzan que normalmente florecen unas dos semanas después de los famosos Yoshino en el National Mall.

Oxon Run Park

1200 Mississippi Ave. SE, Washington, D.C.

Este parque podría hacerle la competencia al Tidal Basin: allí se han plantado más de 200 cerezos en flor.

The Wharf

760 Maine Ave. SW, Washington, DC

Pasee por The Wharf o siéntese en el patio de un restaurante, luego contemple el canal Washington para disfrutar de las vistas de los cerezos en flor. También puedes alquilar un kayak o una canoa o subirte al taxi acuático Cherry Blossom. Bono: visita Bloomaroo el 23 de marzo, un festival familiar con música en vivo, arte y fuegos artificiales.

Hains Point (East Potomac Park)

1100 Ohio Dr. SW, Washington, D.C.

El Hains Point Loop Trail es uno de los lugares más aptos para andar en bicicleta para ver los cerezos en flor. El circuito de 4 millas ofrece vistas del río Anacostia, el río Potomac, el canal Washington y The Wharf. Pasea en bicicleta por este sendero bordeado de árboles y échale un vistazo a varios tipos diferentes de cerezos, incluidos Okame, Takesimensis y Kwanzan.

Stanton Park

226 4th St NE, Washington, DC

Este parque familiar en el vecindario de Capitol Hill está lleno de cerezos en flor. Además, tiene un parque infantil, una estatua de Nathanael Greene y se encuentra a poca distancia de la Corte Suprema y el Capitolio de los Estados Unidos.

U.S. National Arboretum

3501 Nueva York Ave NE, Washington, DC 20002

El Arboretum tiene su propia colección de cerezos junto con muchas otras plantas. Puedes encontrar una visita autoguiada aquí.

Tu vecindario

Consulta este mapa para encontrar cerezos en flor en todo el distrito.

All the Neighborhood Cherry Blossom Trees in the District

Cherry trees on non-federal land in D.C., color-coded by type of tree and sized according to the tree's diameter. Click on the magnifying glass at the bottom of the map to search for your address.

Flores de cerezo de Maryland

Brookside Gardens y otros parques del condado Montgomery

Varios lugares

Veinticinco de los parques públicos del condado Montgomery tienen cerezos; aquí se explica cómo utilizar su mapa interactivo para encontrar uno. ¡Incluso puedes buscar una especie específica!

Brookside Gardens es un lugar destacado porque tiene 26 Yoshino y "weeping cherry trees" que son particularmente impresionantes: mira el mapa.

El parque recreativo South Germantown y su sendero HeartSmart son otra opción.

Centennial Park (Howard County)

1000 Clarksville Pike, Ellicott City, Maryland

Se han plantado cerezos en tres lugares del Centennial Park en el condado Howard. Mira algunos desde tu automóvil o camina por Lake Loop. Aquí hay un mapa.

National Harbor

Oxon Hill (Maryland)

National Harbor, en Oxon Hill, Maryland, cuenta con 200 cerezos propios. Pruebe alquilar un kayak o una tabla de remo para vivir una aventura adicional.

Fort McHenry

2400 E Fort Ave, Baltimore, Maryland

Los terrenos de Fort McHenry en Baltimore, Maryland, albergan cerezos en flor.

Kenwood Neighborhood

Bethesda

Pasea por este barrio del condado Montgomery lleno de cerezos. Kennedy Drive, Dorset Avenue y Kenwood Avenue tienen algunas de las mejores vistas. Los árboles de Kenwood suelen florecer de tres a cuatro días después de los árboles de Tidal Basin, según la revista Bethesda.

Flores de cerezo de Virginia

Arlington National Cemetery

Arlington, Virginia

Más de 400 cerezos crecen en todo el Cementerio Nacional de Arlington. La mayoría son árboles de Yoshino, pero los cerezos llorones Higan, los árboles Kwanzan y más florecen anualmente.

Founder's Park

351 N Union St, Alexandria, Virginia

En Founder's Park en Alexandria, puedes respirar el aire fresco, contemplar el agua y disfrutar de los cerezos en flor en abundancia.

Meadowlark Botanical Gardens

9750 Meadowlark Gardens Ct, Vienna, Virginia

En los terrenos de 100 acres del Jardín Botánico Meadowlark en Fairfax Station, Virginia, crece una amplia variedad de plantas, pero en primavera se convierte en un paraíso de alegría en flor de cerezo.

Old Town Alexandria

La cuadra 100 de Wolfe Street, cerca del paseo marítimo y del parque Roberdeau, es un buen lugar para tomarse una selfie, según Visit Alexandria. Con comidas y bebidas temáticas sobre los cerezos en flor, instalaciones artísticas, recorridos especiales, eventos de compras y más, Old Town es un destino para los cerezos en flor.

Van Gogh Bridge on Lake Anne

The Green Trail, Reston, Virginia

Este lugar es para los fotógrafos: los pocos cerezos alrededor del puente crean un magnífico telón de fondo para las fotografías. Para llegar allí, sigue el sendero verde de Reston sobre el lago Anne.