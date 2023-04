Se reportan dos tiroteos en Hyattsville en cuestión de horas

Con tan sólo horas de diferencia, dos balaceras se reportaron en el condado Prince George's en la tarde del martes, informó la policía.

La primera ocurrió antes de las 5 p.m. en el complejo de viviendas Highview Terrace donde dos personas resultaron heridas, según las autoridades. Al llegar, los oficiales encontraron a una persona baleada en dentro de un apartamento y, poco tiempo después, hallaron a alguien más herido.

De inmediato, la policía acordonó el lugar e impidió la salida y entrada de vehículos.

Luego, a las 8 p.m. se reportó otro tiroteo en el estacionamiento de un edificio de apartamentos en Hyattsville. La policía no especificó si este incidente dejó heridos.

Por su parte, los residentes de la zona confirmaron sentirse inseguros ante los crecientes delitos que se reportan diariamente en el condado.

“Yo estaba con mi hijo en el teléfono. Mi hijo vive aquí en los alrededores y escuché los disparos. Después le llamé y dice que vio a la persona que disparó, como que lo iba siguiendo a él. Ahora se siente inseguro de esta área”, expresó una vecina que prefirió no ser identificada con relación al primer incidente.

“Hace como tres meses recibí un disparo en la puerta, la policía no me dijo nada. Ahí está la evidencia, está la puerta perforada y todo, igual puse la queja al arrendatario de los apartamentos y no me dijeron nada”, resaltó otro residente.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado Prince George’s, en el primer trimestre del año se presentó un homicidio en Hyatsville y un total de 264 crímenes entre robos y asaltos.

Por tal razón, la comunidad le pide a las autoridades que refuercen la seguridad en el área.

“Por favor, traten de mantener en lo posible más seguro la zona... patrullar más esta área porque últimamente sí se han estado viendo casos muy feos”, concluyó Víctor López.