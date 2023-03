Economista resuelve dudas de hispanos en el DMV tras la quiebra de dos bancos

Hay personas que ya están pensando en qué medidas preventivas tomar para proteger su dinero tras la quiebra de dos bancos, y es que aunque el lunes el Presidente Joe Biden enfatizó que el sistema bancario es seguro, el temor persiste.

La buena noticia para los depositantes en los bancos Signature Valley Bank y Signature Bank es que tendrán pleno acceso a sus fondos a partir del lunes, luego de que el gobierno federal se moviera para desmantelar las instituciones y “proteger completamente a los depositantes”, informó el domingo CNBC.

Pero aún así, surgen muchas preguntas, y Telemundo 44 consultó con una economista para conseguir respuestas a las dudas que tiene nuestra comunidad.

“Más vale prevenir que lamentar”– eso dijeron varias personas en las calles de la región de Washington que conversaron ante nuestras cámaras. Y en eso coinciden con la economista Daniela Salazar, que entre otras cosas, sugiere que la gente debe mantenerse informada y no perder la calma.

Unas personas como Giovanny Medina, quien está de visita en el área, se preguntan: “¿Qué sería lo mejor ahora mismo [y] qué hacer con el dinero?”

“Sería diversificar en los bancos más grandes y guardar en efectivo porque estamos entrando en eso que ya se viene hablando, que es un tema recesivo”, contestó Salazar.

También respondió preguntas sobre inversiones.

“En términos de inversión, ahorita no hay mucho refugio. Pudiese yo decirte temas técnicos, pero si no sabes invertir... pues no te metas en nada de eso", dijo Salazar. "Lo que tienes que guardar es efectivo. ¿Van a venir oportunidades? Sí. No sabemos [cuándo], pero con el efectivo en manos suelto se puede decidir”.

Glori Díaz, una residente de DC, preguntó sobre los próximos pasos para arreglar el problema.

“Lo que es más probable que suceda y que está sucediendo es que ellos van a tratar de causar una recesión", dijo Salazar. "En el congreso lo estaban realmente presionando por todo lo que es el ambito laboral, porque el ambito laboral hay mucha liquidez. Él está tratando de reducir esa liquidez que hay para así controlar la inflación que es el peor enemigo”.

Salazar agregó que no es momento de comprar esa vivienda tan anhelada. Espera un poco, ya que se podrían comenzar a ver mejoras en algunos meses si se logra contrarrestar la inflación.

En todo caso, los economistas e incluso la administración de Joe Biden le piden a la población tranquilidad y no tomar decisiones a la ligera que podrían a la larga ser perjudiciales para su bolsillo.