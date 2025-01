Escuelas de Maryland y Virginia anuncian retrasos para el miércoles por el frío

Varios distritos escolares en el área de DC abrirán con dos horas de retraso por segundo día consecutivo, debido a que las gélidas temperaturas azotan la región.

Retrasos en las escuelas del norte de Virginia para el miércoles 22 de enero:

Las escuelas del condado Arlington abrirán dos horas más tarde el miércoles.

Las escuelas del condado Culpeper abrirán dos horas más tarde el miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Las escuelas públicas del condado Fairfax y sus oficinas abrirán dos horas más tarde el miércoles. Las oficinas centrales abrirán al público a las 10 a. m. Las clases de preescolar (educación especial) por la mañana están canceladas; las clases de preescolar por la tarde comenzarán en su horario habitual.

Las clases de preescolar (educación especial) de día completo y Early Head Start/PreK comenzarán dos horas más tarde. Las excursiones matutinas están canceladas. El transporte matutino para las clases de la academia de la escuela secundaria está cancelado; se proporcionará transporte para las clases de la academia que comiencen después de las 12:45 p. m. Los cursos de la escuela secundaria para adultos y GED comenzarán dos horas más tarde, mientras que las clases de educación para adultos y comunitaria (ACE) comenzarán a tiempo. La instrucción en el hogar y en el hogar comenzará a las 10 a. m. Los centros de cuidado de niños en edad escolar (SACC) abrirán a las 8 a. m.

Las escuelas de Falls Church abrirán dos horas más tarde el miércoles.

Las escuelas del condado Fauquier abrirán dos horas más tarde el miércoles.

Las escuelas públicas del condado Loudoun abrirán dos horas más tarde el miércoles. Las oficinas administrativas abrirán a tiempo.

Retrasos en las escuelas de Maryland para el miércoles 22 de enero:

Las escuelas públicas del condado Frederick abrirán dos horas más tarde el miércoles. Las oficinas abrirán a tiempo. El PreK matutino* y el Centro de Tecnología y Carreras (CTC) comenzarán dos horas más tarde y terminarán una hora más tarde de lo habitual. El PreK* de la tarde comenzará una hora más tarde y terminará a la hora habitual. El CTC de la tarde comenzará 40 minutos más tarde y terminará a la hora habitual. (*Excepto en las escuelas autónomas de FCPS, donde se cancelan las clases de prekínder).

Las escuelas públicas del condado Montgomery abrirán dos horas más tarde tanto el miércoles como el jueves. Los programas de cuidado infantil y antes de la escuela también abrirán dos horas más tarde de lo habitual, al igual que las oficinas de MCPS. El personal de emergencia debe presentarse a tiempo, al igual que el personal de transporte de 12 meses, el personal de la Instalación Central de Producción de Alimentos y Nutrición (CPF) y el personal del almacén y el personal del Departamento de Mantenimiento y Operaciones.

Se cancelarán las excursiones y otras actividades y programas que comiencen a las 10:30 a.m. o antes. Se cancelan las citas para bebés y niños pequeños programadas antes de las 10 a.m.; los servicios programados después de las 10 a.m. continuarán según lo planeado. Se cancelan los programas AM PreK/Head Start y AM PreK de Educación Especial. Los programas PM PreK/Head Start y PM PreK de Educación Especial comenzarán en su horario habitual. Todas las actividades al aire libre se llevarán a cabo en el interior.

Las Escuelas Públicas del Condado Prince George's abrirán con un retraso de dos horas el miércoles, al igual que las oficinas de PGCPS. El personal de emergencia debe presentarse a trabajar a tiempo y no es elegible para licencia liberal. No habrá transporte para trabajar y estudiar, y esos estudiantes no deben presentarse a la escuela. Los programas de cuidado administrado por proveedores abrirán dos horas más tarde.

No habrá un centro de primera infancia (ECC) de medio día, programas de educación especial de medio día o preescolar de medio día. Cualquier otro programa escolar que requiera transporte antes del mediodía no tendrá transporte. Se cancelarán todas las excursiones y los juegos deportivos. Los servicios de alimentación ofrecerán desayuno. Todas las actividades escolares se llevarán a cabo en interiores.

Mira aquí más alertas sobre los cierres o retrasos en escuelas.

Mira aquí las alertas meteorológicas.