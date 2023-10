Esposa de violador convicto testifica que su marido la atacó y la ató en el sótano

La esposa de un exdoctor de Fort Belvoir, Virginia testificó el lunes que su esposo la atacó, la golpeó, y la ató con cinta a un poste en el sótano para mantenerla cautiva.

El Dr. Drew Steiner ya ha sido condenado por violación tras atacar a una mujer que conoció en línea. Ahora está siendo juzgado por la presunta agresión contra su esposa.

Testificó que el hogar de la pareja se volvió unlugar de terror en septiembre de 2020. Steiner había superado el COVID-19 cuando pidió salir de la cuarentena y entrar al cuarto de compartían, dijo.

De repente, Steiner la sostuvo contra la cama. Ella le dijo a un jurado que le dijo a su esposo: “Por favor, no me siento bien. No puedo respirar’, y él dijo, ‘Ese es el punto’”.

Ella afirmó que Steiner luego la golpeó con una sandalia que usó para tratar de defenderse, diciendo, “Él agarró una sandalia y empezó a pegarme muy duro en la oreja y la cabeza. Todo se movía. Estaba simplemente esperando para el próximo golpe y el próximo golpe. Traté duro de no desmayarme”.

Su esposo la marchó a diferentes habitaciones en la casa, continuó. Dentro de un baño, ella agarró una lata de aerosol para defenderse, pero, aseguró que él le dijo, “Si tú usas eso voy a partirte la cara, y tu sabes que lo haré”.

Eventualmente, Steiner la llevó al sótano, la ató con cinta plateada a un poste, apagó las luces y se fue, dijo. Ella logró escapar y huyó a la casa de un vecino para pedir ayuda.

Los miembros del jurado también vieron fotos tomadas en la ambulancia después del ataque mostrando la cara hinchada de la mujer y sus muñecas magulladas.

El abogado de Steiner tendrá la oportunidad de interrogar al testigo el martes.

Steiner fue condenando en noviembre de violación y por grabar ilegalmente un ataque contra otra mujer. Fue sentenciado a 10 años en prisión.