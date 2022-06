Familia destrozada: Hombre es acusado de matar a su hermano en Alexandria

Un hombre de 22 años fue arrestado tras presuntamente matar a su hermano a balazos en Alexandria – hechos que han dejado a un hogar salvadoreño destruido.

El tiroteo se registró en la cuadra 1400 de North Beauregard Street a eso de las 2 a.m. el lunes.

Según las autoridades, Jhonatan Cruz Villafuerte, de 24 años, fue hallado muerto tras sufrir una herida de bala en la parte superior de su cuerpo.

Enoc Cruz Villafuerte fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y uso de un arma con fines delictivos.

El padre de ambos muchachos, Gerardo Cruz, dijo que la víctima se había mudado hace poco al apartamento familiar y que tal parece no tenía una buena relación con su hermano menor.

“Anoche yo no sé hasta donde llegó porque yo no he oído ninguna discusión. Pero a las 12:30 a.m. oí dos disparos y me levanté asustado, así sin pantalón, y fui a ver y vi a mi hijo mayor, Jhonatan Gerardo Cruz, en el suelo. El otro hijo le estaba sobando la espalda, y dijo que lo mató”, dijo, luchando para contener las lágrimas.

Él aseguró que su familia quedó destrozada por la violencia. Agregó que la víctima había salido recientemente de la cárcel y estaba trabajando como cocinero. El sospechoso tenía dos trabajos en el área de la limpieza de viviendas.