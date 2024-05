“Como una película”: familia hispana de Bladensburg queda atrapada en medio de tiroteo

Una madre hispana expresó lo insegura que se siente luego de que ella y sus hijos quedaran atrapados en medio de una balacera en Bladensburg, Maryland, el domingo. Las imágenes captadas por Telemundo 44 muestran agujeros en ventanas, puertas y otras zonas de su casa.

"Las balas entraban como una película. Yo me escondí en mi cuarto, me cubrí con un colchón con mis niños", relató la madre que prefirió mantenerse en el anonimato.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Según las autoridades, una vez llegaron al bloque 42000 de la 54 Place encontraron a un hombre con herida de bala y a otro que había sido rozado. La mujer relató que el hombre supuestamente está herido en su pie y pasó la noche en el hospital.

Asimismo, aunque la policía precisó cuántos disparos se realizaron, la madre dijo que fueron de 65 a 70 balas provenientes de un auto en movimiento. Un relato que coincide con la versión de otro vecino.

“Yo estaba sentado en mi ventana viendo televisión cuando oí los disparos y cuando fui a ver, el carro pasó rápido”, afirmó Juan Rosales.

Sin embargo, la familia vive con el miedo de que los malhechores regresen al lugar.

“La verdad si le puedo hacer un llamado a la policía, si puede resguardarnos aunque sea o estar pendiente de la zona. Nosotros estamos escasos de dinero y no tenemos solución. No puedo exponer a los niños al frio a la calle por eso hago un llamado a ver quién me puede ayudar”, exhortó la madre.

Telemundo 44 puso a la familia en contacto con una organización local para canalizar los recursos que hay a su disposición.

Si tienes información que ayude a esclarecer el caso, puedes comunicarte con la policía de Bladensburg al 301-864-0400 para emergencias y al 301-864-6080 para situaciones que no sean una emergencia.