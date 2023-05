Familia salvadoreña pide justicia ante muerte repentina de adolescente en Alexandria

Una familia salvadoreña de Alexandria está en búsqueda de respuestas luego de encontrar a su hijo de 16 años sin vida en su habitación el lunes.

“Yo no entiendo qué fue lo que pasó con mi hijo porque él tenía una vida con muchos planes para él y no sé ni que hablar porque él era un niño muy obediente”, expresó María Anabel Méndez, madre de la víctima.

“Cuando yo vi que dos veces le hablaron y no se levantaba, yo vine a ver y quise abrir la puerta y no la pude abrir. Cuando yo empujé la puerta, me paré ahí y lo vi a él que estaba hincado en el suelo. Había puesto las manos así en el suelo y la cabeza, la frente encima de sus manos. Cuando yo vi eso yo me imaginé muchas cosas, se me metieron a mi cabeza, corrí y lo abracé”, relató Daniel Vásquez, padre del menor.

La muerte de Yonatan Vásquez es la segunda reportada esta semana en la escuela secundaria Alexandria City. Al momento, las autoridades no han podido identificar la causa de muerte del menor.

“Nosotros los padres somos los últimos que nos damos cuenta de las cosas que nuestros hijos hacen, pero yo le digo a él desde cuando uno va a ir a los buses, de ahí para allá uno no se da cuenta de nada más", agregó el padre de Yonatan.

Según sus padres, el estudiante tocaba guitarra, formaba parte de la banda de su iglesia y soñaba con ser un músico profesional.

La familia habilitó un GoFundMe para costear los gastos fúnebres y trasladar el cuerpo de Yonatan a El Salvador.